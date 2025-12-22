Acasă » Știri » Secretul cozonacului pufos care se rupe fâșii și nu crapă. Trucurile din bătrâni fac diferența!

Secretul cozonacului pufos care se rupe fâșii și nu crapă. Trucurile din bătrâni fac diferența!

De: Andreea Stăncescu 22/12/2025 | 21:03
Rețetă pentru cozonac delicios

Cozonacul este unul dintre acele alimente tradiționale care nu pot lipsi de pe masa de sărbători, simbolizând bucuria, căldura familiei și spiritul Crăciunului. Fiecare felie aduce cu sine aroma sărbătorilor și amintește de momentele speciale petrecute împreună, fiind nelipsit din inimile celor care prețuiesc tradiția.

Cozonacul nu este doar un desert, el reprezintă tradiție, familie și amintiri. De obicei, bunica era cea care se ocupa de masă, iar odată cu trecerea timpului, unele secrete din bucătărie s-au transmis din generație în generație. Mai jos vei descoperi cum poți face un cozonac pufos într-un mod simplu.

Aluatul pentru cozonac poate fi transformat într-o adevărată minune urmând câteva reguli simple, dar esențiale. Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei pentru ca laptele și ouăle să se amestece armonios. Se frământă cu răbdare și atenție timp de aproximativ jumătate de oră, până devine elastic și plăcut la atingere, apoi se lasă să dospească într-un loc cald și ferit de curenți de aer.

Cum faci cel mai bun cozonac

Secrete pentru un cozonac pufos

În fiecare regiune a României, cozonacul se prepară într-un mod diferit, iar gospodinele din zonă au secretele lor pe care le respectă cu sfințenie. În Moldova, nuca prăjită și cacaoa combinate cu un strop de rom creează un strat bogat și aromat, pe un aluat pufos și aerat, iar în Ardeal, accentul este pus pe echilibru: aluat fin, umplutură de mac delicată, mai puțin dulce, dar rafinată.

În Țara Oașului, smântâna face minuni, fiindcă aluatul devine incredibil de moale, iar gemul de prune cu nucă adaugă note dulce-acrișoare, surprinzând papilele gustative. Înainte de a se pune cozonacii în cuptor, se presară zahăr sau mac și oul crud.

