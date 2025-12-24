Acasă » Știri » Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători”

Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători”

De: Paul Hangerli 24/12/2025 | 05:40
Mihaela Bilic a spus ce aliment ne îmbătrânește. Foto: social media

Demonizate ani la rând, preparatele tradiționale din carne de porc își cer dreptul la reabilitare. Pornind de la observația Mihaelei Bilic, descoperim că toba, lebărul și caltaboșul nu sunt doar simboluri ale mesei de Crăciun, ci adevărate concentrări de nutrienți, construite instinctiv corect, cu mult înainte ca nutriția să devină modă.

Tradiția știa ce face înainte să existe suplimentele

„Tobă, lebăr sau caltaboș? Un trio obligatoriu în meniul de Sărbători!”, spune Mihaela Bilic, iar afirmația ei nu ține de nostalgie, ci de logică alimentară pură. Aceste preparate sunt făcute din organe și părți considerate mai puțin „nobile” ale porcului — cap, urechi, gușă, ficat, inimă, șorici — exact acele componente pe care bucătăria modernă le-a împins la margine. În realitate, ele sunt printre cele mai dense nutrițional alimente. Înainte de capsule și prafuri, organismul își lua vitaminele direct din astfel de mâncăruri, gândite simplu și eficient.

Organele: ieftine, sățioase și pline de vitamine

Organele au avantaje clare: sunt accesibile ca preț, bogate în proteine de calitate și surprinzător de sărace în grăsimi. În plus, sunt adevărate depozite de micronutrienți. Ficatul, de exemplu, furnizează vitaminele A și D, întregul complex de vitamine B, dar și cantități importante de fier, zinc și seleniu. Doar 100 de grame de ficat pot acoperi aproximativ 50% din necesarul zilnic de fier, între 100 și 300% din doza zilnică de vitamine B și un aport de vitamina A de până la 15–30 de ori peste doza recomandată. De aceea, produsele care conțin ficat sunt considerate, pe bună dreptate, anti-anemice naturale.

Toba, surpriza dietetică a mesei de Crăciun

Deși pare „grea”, toba este probabil cel mai echilibrat produs din acest trio. Este un amestec de organe, cartilagii și gelatină, cu doar 145 kcal la 100 g și aproximativ 9 g de grăsime. În schimb, este bogată în colagen, benefic pentru articulații, piele și țesuturi conjunctive — exact substanța pe care industria de beauty o vinde astăzi la prețuri mari. Lebărul și caltaboșul, care conțin minimum 20% ficat, completează tabloul ca produse dense nutrițional, ideale în perioadele de oboseală și deficit de fier.

Aperitivele de porc și paradoxul slăbitului

Din punct de vedere strict nutritiv, aperitivele tradiționale din carne de porc sunt chiar compatibile cu slăbitul, dacă sunt consumate corect. În medie, ele conțin 18% proteine, aproximativ 20% grăsimi, în jur de 220 kcal/100 g și sub 1% carbohidrați. Problema nu este porcul, ci asocierile greșite. Fără pâine și alături de murături, ceapă, muștar, legume crude, măsline sau dulceață de ardei iute, aceste preparate devin mese sățioase și echilibrate. Concluzia e simplă: nu tradiția îngrașă, ci lipsa de măsură. Iar uneori, exact mâncărurile hulite sunt cele care ne hrănesc cel mai bine.

