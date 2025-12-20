Acasă » Știri » Profesorul Mircea Beuran, avertisment pentru români, în prag de Crăciun! Singura carne cu adevărat sănătoasă!

De: Paul Hangerli 20/12/2025 | 06:40
Foto: Profimedia

În prag de Crăciun, profesorul Mircea Beuran vine cu un avertisment esențial pentru români: carnea nu trebuie eliminată din alimentație, însă tipul, proveniența și modul de preparare fac diferența dintre o masă de sărbătoare echilibrată și riscuri serioase pentru sănătate.

Perioada Crăciunului este, tradițional, una a meselor bogate, a preparatelor din carne și a combinațiilor alimentare grele, consumate adesea în cantități mult peste necesarul zilnic. Pentru sistemul digestiv, aceste zile pot deveni un adevărat test de rezistență, mai ales în contextul unui stil de viață deja marcat de stres, sedentarism și o alimentație dezechilibrată în restul anului.

Sărbătorile de iarnă, un test pentru organism

De multe ori, mesele de sărbători nu se rezumă la un singur exces, ci la mai multe zile consecutive de mâncat fără pauză: mic dejun consistent, prânz bogat, cină copioasă, plus gustări „din obișnuință”. Acest tip de comportament duce la supraîncărcarea stomacului, a ficatului și a pancreasului, organe care nu mai reușesc să facă față volumului mare de alimente, grăsimi și zaharuri.

Profesorul Mircea Beuran atrage atenția că, deși mesele festive fac parte din cultura și tradiția noastră, organismul nu „ține cont” de sărbători. El reacționează strict la ce și cât primește. În fiecare an, unitățile de primiri urgențe se confruntă cu un număr crescut de pacienți care ajung la spital cu dureri abdominale, colici biliare, pancreatite, crize de gastrită sau probleme digestive acute, apărute pe fondul exceselor alimentare.

„Ne îndopăm, mâncăm prea mult, prea gras și prea repede”, explică medicii, iar consecințele apar rapid, mai ales la persoanele care au deja afecțiuni digestive sau metabolice nediagnosticate. De aceea, alegerile alimentare din această perioadă sunt esențiale, nu pentru a elimina bucuria sărbătorilor, ci pentru a evita transformarea lor într-un pericol pentru sănătate.

Carnea, între mituri moderne și pierderea echilibrului tradițional

În ultimii ani, carnea a devenit un subiect intens disputat. De la diete vegetariene sau vegane promovate agresiv, până la curente care demonizează complet consumul de produse animale, mesajele transmise publicului sunt adesea contradictorii și pot crea confuzie. În timp ce unii recomandă eliminarea totală a cărnii, alții o consideră indispensabilă, fără a face distincție între tipuri și calitate.

Profesorul Mircea Beuran adoptă însă o poziție echilibrată și solid argumentată medical. El subliniază că organismul uman are nevoie de proteine de calitate, iar carnea rămâne o sursă importantă de aminoacizi esențiali, fier ușor asimilabil și vitamine din complexul B, nutrienți esențiali pentru funcționarea corectă a sistemului muscular, nervos și imunitar.

„Problema nu este dacă mâncăm carne, ci ce fel de carne mâncăm”, punctează medicul, atrăgând atenția asupra confuziei frecvente dintre necesitatea biologică și excesele alimentare.

Această confuzie este strâns legată de schimbările majore apărute în alimentația românilor. În trecut, carnea provenea, în mare parte, din gospodării proprii sau din surse locale, iar consumul era mai rar și mai bine echilibrat cu legume, cereale și produse lactate simple. Mesele erau mai previzibile, iar organismul avea timp să se adapteze și să se refacă.

Astăzi, alimentele industrializate, carnea procesată, preparatele de tip fast-food și produsele bogate în aditivi au devenit omniprezente. Ritmul de viață alert și accesul facil la mâncare de slabă calitate au dus la un consum mai frecvent, mai abundent și mai dezechilibrat. Potrivit profesorului Beuran, această schimbare se reflectă direct într-o creștere semnificativă a afecțiunilor digestive și metabolice, care nu mai apar doar la vârste înaintate, ci și la persoane tinere.

Care este carnea recomandată de profesorul Mircea Beuran

Profesorul Mircea Beuran este foarte clar atunci când vine vorba despre alegerea cărnii: cea mai sănătoasă opțiune rămâne carnea provenită de la animale crescute în gospodărie, în condiții cât mai apropiate de cele naturale. Animalele crescute tradițional, hrănite fără furaje concentrate în exces și fără tratamente intensive cu antibiotice sau hormoni de creștere, oferă o carne mai curată din punct de vedere biologic și mai ușor de tolerat de organism.

În acest context, medicul subliniază și avantajele cărnii de pasăre, considerată una dintre cele mai sigure opțiuni pentru mesele festive, deoarece este mai ușor de digerat și solicită mai puțin stomacul, fiind mai bine acceptată de persoanele cu antecedente de gastrită, ulcer sau alte afecțiuni digestive. În contrast, carnea provenită din sistemele de creștere intensivă ridică multiple semne de întrebare: animalele sunt supuse unor ritmuri accelerate de dezvoltare, hrănite preponderent cu concentrate, tratate frecvent cu antibiotice și crescute în condiții de stres constant, aspecte care influențează direct calitatea produsului final.

Consumată frecvent, o astfel de carne poate favoriza inflamațiile cronice, tulburările digestive și, în timp, apariția unor dezechilibre metabolice, efecte care devin și mai evidente în perioada sărbătorilor, când porțiile sunt mai mari, iar mesele se succed rapid.

Stomacul, primul care „plătește” excesele

Profesorul Mircea Beuran atrage atenția că stomacul este primul organ care „plătește” excesele alimentare, iar multe afecțiuni serioase debutează cu simptome aparent banale, pe care oamenii tind să le ignore în perioada sărbătorilor. Durerile apărute după masă, senzația persistentă de greață, balonarea, lipsa poftei de mâncare sau scăderea inexplicabilă în greutate pot fi semnale de alarmă, mai ales atunci când apar repetat.

Diferențele dintre afecțiuni precum ulcerul gastric și cel duodenal sunt importante și pot orienta diagnosticul, însă medicul subliniază că orice simptom care persistă după episoade repetate de excese alimentare ar trebui evaluat medical. În acest context, recomandarea sa nu este renunțarea la mesele festive, ci adaptarea lor: porții mai mici, carne de calitate, preparată simplu — fiartă, la cuptor sau gătită lent — alternată cu legume, salate și alimente ușor digerabile, astfel încât sistemul digestiv să poată face față mai bine efortului.

Cum arată un meniu de Crăciun mai prietenos cu sănătatea

Recomandarea profesorului Mircea Beuran nu este renunțarea la mesele festive, ci adaptarea lor astfel încât organismul să le poată tolera mai ușor. Porțiile mai mici, carnea de calitate și metodele simple de preparare — fiartă, la cuptor sau gătită lent — pot reduce semnificativ riscul problemelor digestive, mai ales în cazul persoanelor sensibile sau cu antecedente medicale. Evitarea prăjelilor și a excesului de grăsimi ajută stomacul și ficatul să funcționeze mai eficient în această perioadă solicitantă.

De asemenea, alternarea preparatelor din carne cu legume, salate și alimente ușor digerabile este esențială pentru menținerea echilibrului digestiv. Legumele crude sau gătite simplu, supele ușoare și garniturile fără sosuri grele pot oferi senzația de sațietate fără a suprasolicita organismul. Pauzele între mese, hidratarea corectă și evitarea combinațiilor alimentare grele — mai ales seara târziu — sunt la fel de importante ca ingredientele în sine și pot face diferența dintre un Crăciun liniștit și unul marcat de disconfort.

