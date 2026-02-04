Legea care îi încurcă pe proprietari. Fără aprobarea asociației, nu mai ai voie să faci asta

Montarea panourilor voltaice pe balcon este posibilă doar în anumite situații. Practic, balconul este folosit exclusiv de către proprietarul apartamentului, însă, din punct de vedere legal, acest spațiu face parte din categoria părților comune. Din acest motiv, montarea panourilor voltaice devine o intervenție care presupune respectarea unor reguli stricte.

Legislația privind lucrările de construcții permite efectuarea modificărilor vizibile sau structurale sub reguli stricte. Montarea panourilor fotovoltaice (chiar de dimensiuni reduse) implică lucrări complexe: montarea unor elemente metalice, sisteme de prindere și alte ancărări care ar putea afecta fațada blocului.

Sunt interzise sau nu panourile fotovoltaice montate în balcon?

Legea nu interzice în mod explicit montarea panourilor fotovoltaice pe balcon, însă nici nu oferă pârghii concrete care să permită acest montaj. Reglementările din lege sunt destinate aproape exclusiv pentru montarea panourilor pe acoperișuri și terenuri aferente locuințelor individuale, nicidecum pentru fațadele blocurilor.

Prin urmare, montarea panourilor pe balcon ar putea fi posibilă, însă doar dacă sunt respectate regulile privind modificarea părților comune ale clădirii. Anumite lucrări sunt permise fără obținerea unei autorizații doar dacă acestea nu afectează structura de rezistență a blocului. Montarea panourilor fotovoltaice este considerată o lucrare asupra fațadei, deci este necesar acordul asociației de proprietari și (în unele situații) obținerea unei autorizații de construire de la autoritatea locală.

Spre deosebire de bloc, la case, acoperișul și terenul sunt considerate bunuri individuale. Proprietarul are mână liberă în a decide dacă să instaleze sau nu un sistem fotovoltaic. În cazul blocurilor de locuințe, orice modificare efectuată pe exteriorul clădirii trebuie aprobată de întregul colectiv.

