Acasă » Știri » Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 11:23
Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată
Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

La fel ca în fiecare an, schimbarea orei de iarnă cu cea de vară rămâne pentru mulți unul dintre cele mai așteptate momente. Fie că te numeri printre cei care se gândesc cu groază că vor dormi o oră mai puțin pe noapte, ori ești printre cei care abia așteaptă să se bucure de după-amiezi mult mai luminoase, data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată. 

Conceptul de oră de vară a fost inițiat în anul 1784 de către Benjamin Franklin, în proiectul său numit „An economical Project” – ca metodă de economisire a uleiului folosit la lămpile de iluminat și a resurselor. În România, ora de vară a fost implementată din 1932 până în 2940.

Trecerea la ora de vară se făcea în prima duminică din luna aprilie până în prima duminică din luna octombrie. Schimbarea orei de vară a fost reintrodusă în anul 1979, atunci când România a aderat la Convenția fusurilor orare. Începând cu anul 1998, trecerea la ora de vară se face în ultima duminică a lunii martie iar la ora de iarnă, în ultima duminică a lunii octombrie. În prezent, toate statele europene îşi schimbă ora în ultimul weekend din martie şi ultimul weekend din octombrie.

Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată
Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

Când se face trecerea la ora de vară

Trecerea la ora de vară se face în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, în ultimul weekend din lună. Ceasurile vor fi date cu o oră înainte, astfel că ora 03:00 devine ora 04:00. Această schimbare marchează începutul zezonului de vară, când zilele sunt considerate mai lungi, iar nopțile mai scurte. Teoretic, durata zilei nu crește, însă, după trecerea la ora de vară lumina naturală este prezentă mai mult timă, ceea ce face ca nopțile să pară mai scurte și zilele mai lungi.

Din punct de vedere medical, experții sunt de părere că schimbarea orei aduce o serie de modificări și influențe negative asupra organismului. Unele persoane resimt schimbarea orei prin lipsa somnului, depresie, anxietate, astenia și tulburări emoționale.

Există și categoria oamenilor care prezintă riscuri de a dezvolta probleme cardiace. Totodată, din cauză că oamenii dorm mai puțin cu o oră, în prima luni de după această modficiare, s-a demonstrat o creștere a numărului de accidente rutiere.

Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România

Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ascunde lipsa de fier din organism

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
Știri
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
Stațiunea din România care a rămas fără locuri libere. Turiștii au umplut pârtiile și camerele până aproape de 100%
Știri
Stațiunea din România care a rămas fără locuri libere. Turiștii au umplut pârtiile și camerele până aproape de…
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Adevarul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Raport devastator despre democrație în America lui Trump: „O alunecare asumată către autoritarism”
Digi 24
Raport devastator despre democrație în America lui Trump: „O alunecare asumată către autoritarism”
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
Stațiunea din România care a rămas fără locuri libere. Turiștii au umplut pârtiile și camerele ...
Stațiunea din România care a rămas fără locuri libere. Turiștii au umplut pârtiile și camerele până aproape de 100%
Ce indemnizație de creștere copil primea Marian Godină de la statul român, înainte să plece la ...
Ce indemnizație de creștere copil primea Marian Godină de la statul român, înainte să plece la Survivor? A renunțat la tot, de dragul emisiunii de la Antena 1
Românii care își achită taxele pot primi banii înapoi. O bancă din țară lansează o ofertă care ...
Românii care își achită taxele pot primi banii înapoi. O bancă din țară lansează o ofertă care face valuri
Dublă tragedie în Botoșani! Un bărbat a murit chiar lângă sicriul tatălui său
Dublă tragedie în Botoșani! Un bărbat a murit chiar lângă sicriul tatălui său
Legea care îi încurcă pe proprietari. Fără aprobarea asociației, nu mai ai voie să faci asta
Legea care îi încurcă pe proprietari. Fără aprobarea asociației, nu mai ai voie să faci asta
Vezi toate știrile
×