Ora de vară 2026. Data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată

La fel ca în fiecare an, schimbarea orei de iarnă cu cea de vară rămâne pentru mulți unul dintre cele mai așteptate momente. Fie că te numeri printre cei care se gândesc cu groază că vor dormi o oră mai puțin pe noapte, ori ești printre cei care abia așteaptă să se bucure de după-amiezi mult mai luminoase, data oficială la care se dau ceasurile înainte a fost anunțată.

Conceptul de oră de vară a fost inițiat în anul 1784 de către Benjamin Franklin, în proiectul său numit „An economical Project” – ca metodă de economisire a uleiului folosit la lămpile de iluminat și a resurselor. În România, ora de vară a fost implementată din 1932 până în 2940.

Trecerea la ora de vară se făcea în prima duminică din luna aprilie până în prima duminică din luna octombrie. Schimbarea orei de vară a fost reintrodusă în anul 1979, atunci când România a aderat la Convenția fusurilor orare. Începând cu anul 1998, trecerea la ora de vară se face în ultima duminică a lunii martie iar la ora de iarnă, în ultima duminică a lunii octombrie. În prezent, toate statele europene îşi schimbă ora în ultimul weekend din martie şi ultimul weekend din octombrie.

Când se face trecerea la ora de vară

Trecerea la ora de vară se face în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, în ultimul weekend din lună. Ceasurile vor fi date cu o oră înainte, astfel că ora 03:00 devine ora 04:00. Această schimbare marchează începutul zezonului de vară, când zilele sunt considerate mai lungi, iar nopțile mai scurte. Teoretic, durata zilei nu crește, însă, după trecerea la ora de vară lumina naturală este prezentă mai mult timă, ceea ce face ca nopțile să pară mai scurte și zilele mai lungi.

Din punct de vedere medical, experții sunt de părere că schimbarea orei aduce o serie de modificări și influențe negative asupra organismului. Unele persoane resimt schimbarea orei prin lipsa somnului, depresie, anxietate, astenia și tulburări emoționale.

Există și categoria oamenilor care prezintă riscuri de a dezvolta probleme cardiace. Totodată, din cauză că oamenii dorm mai puțin cu o oră, în prima luni de după această modficiare, s-a demonstrat o creștere a numărului de accidente rutiere.

Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România

Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ascunde lipsa de fier din organism