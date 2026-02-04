Ce salariu are o croitoreasă în România, în 2026. Cât primește lunar

În anul 2026, meseria de croitoreasă continuă să fie una dintre ocupațiile esențiale din industria textilă românească, cu diferențe salariale semnificative în funcție de tipul angajatorului, nivelul de experiență și orașul în care se desfășoară activitatea. Deși domeniul confecțiilor a trecut prin transformări majore în ultimii ani, cererea pentru personal calificat rămâne constantă, în special în segmentul produselor premium și al creațiilor realizate la comandă.

În sectorul industrial, acolo unde producția este realizată în serie, salariile pentru croitorese se mențin la un nivel apropiat de minimul pe economie. În majoritatea fabricilor de confecții, veniturile lunare pornesc de la aproximativ 2.500 de lei net și pot ajunge la 3.000 de lei, în funcție de normele de producție și de vechimea angajatei. Pe lângă salariul de bază, unele companii oferă beneficii suplimentare, precum tichete de masă, decontarea transportului sau prime ocazionale, însă acestea nu modifică substanțial venitul total. Munca este, de regulă, repetitivă, organizată pe linii de producție, iar creativitatea personală joacă un rol redus.

Ce salariu are o croitoreasă în România, în 2026

O situație diferită se regăsește în atelierele de croitorie și în zonele specializate pe retușuri, unde salariile sunt considerabil mai mari. Aici, veniturile lunare pornesc de la aproximativ 3.500–4.000 de lei și pot ajunge la 6.000 sau chiar 7.000 de lei pentru croitoresele cu experiență solidă, în special în marile orașe, precum București. Aceste ateliere pun accent pe calitatea execuției, pe atenția la detalii și pe capacitatea de a realiza un produs complet, de la croi până la finisaje. Experiența și rapiditatea în lucru sunt criterii decisive, iar personalul calificat este greu de înlocuit.

Un exemplu relevant pentru această categorie este reprezentat de atelierele cu tradiție, care activează de zeci de ani pe piața românească a textilelor de lux. Astfel de unități își desfășoară activitatea într-un ritm diferit față de fabricile de masă, lucrând exclusiv produse premium, inclusiv rochii de seară și rochii de mireasă. Realizarea acestor articole presupune un nivel ridicat de precizie, un număr redus de probe și respectarea unor termene stricte, fără a face compromisuri în privința calității.

În aceste ateliere, salariile pot varia într-un interval larg, de la 2.000 de lei pentru poziții de început sau pentru personal aflat în perioada de acomodare, până la aproximativ 6.000 de lei pentru croitoresele foarte bine pregătite. În anumite cazuri, venitul mediu lunar se stabilizează în jurul sumei de 5.000 de lei, reflectând atât volumul de muncă, cât și nivelul de responsabilitate. Stabilitatea locului de muncă reprezintă un avantaj important, mai ales în unitățile cu o clientelă constantă și cu un portofoliu solid de comenzi.

CITEȘTE ȘI: Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”

Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică