Acasă » Știri » Ce salariu are o croitoreasă în România, în 2026. Cât primește lunar

Ce salariu are o croitoreasă în România, în 2026. Cât primește lunar

De: Anca Chihaie 04/02/2026 | 12:14
Ce salariu are o croitoreasă în România, în 2026. Cât primește lunar
Ce salariu are o croitoreasă în România, în 2026

În anul 2026, meseria de croitoreasă continuă să fie una dintre ocupațiile esențiale din industria textilă românească, cu diferențe salariale semnificative în funcție de tipul angajatorului, nivelul de experiență și orașul în care se desfășoară activitatea. Deși domeniul confecțiilor a trecut prin transformări majore în ultimii ani, cererea pentru personal calificat rămâne constantă, în special în segmentul produselor premium și al creațiilor realizate la comandă.

În sectorul industrial, acolo unde producția este realizată în serie, salariile pentru croitorese se mențin la un nivel apropiat de minimul pe economie. În majoritatea fabricilor de confecții, veniturile lunare pornesc de la aproximativ 2.500 de lei net și pot ajunge la 3.000 de lei, în funcție de normele de producție și de vechimea angajatei. Pe lângă salariul de bază, unele companii oferă beneficii suplimentare, precum tichete de masă, decontarea transportului sau prime ocazionale, însă acestea nu modifică substanțial venitul total. Munca este, de regulă, repetitivă, organizată pe linii de producție, iar creativitatea personală joacă un rol redus.

Ce salariu are o croitoreasă în România, în 2026

O situație diferită se regăsește în atelierele de croitorie și în zonele specializate pe retușuri, unde salariile sunt considerabil mai mari. Aici, veniturile lunare pornesc de la aproximativ 3.500–4.000 de lei și pot ajunge la 6.000 sau chiar 7.000 de lei pentru croitoresele cu experiență solidă, în special în marile orașe, precum București. Aceste ateliere pun accent pe calitatea execuției, pe atenția la detalii și pe capacitatea de a realiza un produs complet, de la croi până la finisaje. Experiența și rapiditatea în lucru sunt criterii decisive, iar personalul calificat este greu de înlocuit.

Un exemplu relevant pentru această categorie este reprezentat de atelierele cu tradiție, care activează de zeci de ani pe piața românească a textilelor de lux. Astfel de unități își desfășoară activitatea într-un ritm diferit față de fabricile de masă, lucrând exclusiv produse premium, inclusiv rochii de seară și rochii de mireasă. Realizarea acestor articole presupune un nivel ridicat de precizie, un număr redus de probe și respectarea unor termene stricte, fără a face compromisuri în privința calității.

În aceste ateliere, salariile pot varia într-un interval larg, de la 2.000 de lei pentru poziții de început sau pentru personal aflat în perioada de acomodare, până la aproximativ 6.000 de lei pentru croitoresele foarte bine pregătite. În anumite cazuri, venitul mediu lunar se stabilizează în jurul sumei de 5.000 de lei, reflectând atât volumul de muncă, cât și nivelul de responsabilitate. Stabilitatea locului de muncă reprezintă un avantaj important, mai ales în unitățile cu o clientelă constantă și cu un portofoliu solid de comenzi.

CITEȘTE ȘI: Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”

Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Știri
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Știri
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Adevarul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Digi 24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la ...
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ...
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Vezi toate știrile
×