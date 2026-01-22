Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”

O româncă stabilită în Italia, care lucrează ca badantă, a primit numeroase aprecieri din partea familiei persoanei pe care o îngrijește. Este vorba despre Tunaru Constantina Elena, care are grijă de un bătrân de mai mult timp și care a reușit să devină, în timp, un sprijin esențial pentru întreaga familie.

Devotamentul și implicarea de care a dat dovadă românca nu au trecut neobservate, iar fiica bătrânului a ținut să îi transmită public un mesaj emoționant de mulțumire. Aceasta a vorbit despre rolul important pe care femeia l-a avut în viața părinților ei, mai ales după pierderea mamei.

Italianca a descris-o pe Elena drept un adevărat „înger păzitor”, subliniind că timp de opt ani a fost alături de tatăl ei, oferindu-i nu doar îngrijire, ci și afecțiune și sprijin moral. Potrivit acesteia, prezența româncei l-a ajutat enorm pe bătrân să treacă mai ușor peste momentele dificile și să nu se simtă singur după moartea soției.

Mesajul de apreciere transmis de fiica bătrânului a emoționat mulți oameni din mediul online, fiind o dovadă clară că munca româncei a fost nu doar una profesională, ci și profund umană, fiind vorba de multă empatie și dedicare.

„Mulțumiri tuturor pentru afecțiunea arătată mie, tatălui meu și mamei mele, pe care o aștepta în cer.

Aș vrea să profit de ocazie pentru a mulțumi unei persoane speciale care a făcut parte din viața noastră: Liliana Tunaru Constantina Elena, îngerul păzitor al părinților mei și, timp de 8 ani, al tatălui meu. A avut grijă de el după ce mama mea a zburat la cer și, datorită ei, el se simte mult mai bine, chiar și fără mama mea alături”, este mesajul transmis de italiancă.

