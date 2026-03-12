Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în fața trenului

Un eveniment tragic s-a produs joi după-amiază la metroul din București. Un bărbat a murit în stația de metrou Piața Unirii, după ce s-ar fi aruncat în fața trenului. Potrivit Metrorex, circulația a fost reorganizată.

Un incident grav a avut loc joi, în jurul orei 15:30, în stația de metrou Piața Unirii 2, pe direcția Tudor Arghezi, după ce o persoană s-ar fi aruncat în fața metroului. Circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată pe Magistrala 2, pentru a permite intervenția echipelor de salvare.

Bărbatul avea vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani

Personalul Metrorex a cerut intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte organe abilitate, care au ajuns la fața locului. Conform primelor informații, ar fi vorba despre un bărbat cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. Dupa deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 1 echipaj SMURD”, a transmis ISUBIF.

Potrivit procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex, vor demara o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

