Doliu în lumea muzicii! Artistul de 30 de ani a murit într-un accident rutier cumplit

De: David Ioan 12/03/2026 | 17:44
Foto: Instagram

Industria muzicală columbiană trece prin momente de profundă tristețe după moartea artistului Zalek, care s-a stins la doar 30 de ani. Decesul a fost confirmat de agenția sa printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, vestea provocând un val de reacții în rândul fanilor și al colegilor de breaslă.

Cântărețul originar din Barranquilla a murit marți, 10 martie, în Medellín, în urma unui accident de motocicletă. Zalek se afla într-o perioadă de creștere rapidă în mediul digital, iar proiectele sale recente îi consolidaseră vizibilitatea în muzica urbană columbiană.

Cântăreţul columbian Zalek s-a stins din viaţă la doar 30 de ani

Agenția sa a transmis anunțul oficial printr-un mesaj în care preciza:

„Cu profundă durere vă informăm despre trecerea în neființă a lui Zalek, artist, prieten și cântăreț din Barranquilla.”

De asemenea, echipa artistului a publicat și un mesaj emoționant în memoria acestuia:

„Regretăm profund pierderea unui artist plin de talent, vise și o pasiune imensă pentru muzică. Zalek s-a remarcat prin stilul său, energia și angajamentul față de cariera sa, construind un drum în muzica columbiană și lăsând o amprentă asupra celor care l-au cunoscut. De-a lungul carierei sale a colaborat cu artiști recunoscuți precum Elder Dayán, Luister La Voz și Fanny Lu, proiecte care reflectă talentul și dorința sa de a se dezvolta în industrie.”

Lumea muzicii este în doliu

Născut în Barranquilla, Zalek și-a început parcursul artistic cântând la petreceri și evenimente locale, unde a combinat ritmurile urbane cu influențe de muzică regional mexicană. Această fuziune stilistică l-a ajutat să se diferențieze și să atragă un public tot mai numeros pe platforme precum YouTube, TikTok și Instagram.

Cântăreţul Zalek a decedat la doar 30 de ani. Foto: Instagram

Printre piesele care l-au făcut cunoscut se numără „Ay Amor” și „Party Coquette”, melodii care au avut succes în rândul tinerilor. Totodată, alte lansări precum „¿Qué pasó?”, „Azoleo” sau „Batería Baja” i-au consolidat prezența în industrie, artistul alternând proiectele solo cu colaborări apreciate.

Tragedia a generat numeroase reacții de solidaritate și mesaje de condoleanțe din partea fanilor, prietenilor și artiștilor din muzica urbană. Mulți au subliniat disciplina, determinarea și pasiunea care l-au caracterizat pe Zalek de-a lungul carierei sale.

