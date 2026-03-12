Reacții în lanț după dispariția basistului Mugurel Vrabete. Colegii de breaslă sunt copleșiți de durere. Nicu Alifantis: „Ce primăvară tristă”

Lumea muzicii românești este în doliu după pierderea lui Iulian Mugurel Vrabete. Basistul trupei Holograf s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Artistul a fost un membru de bază al formației timp de peste patru decenii, iar plecarea sa a lăsat un gol imens în inimile colegilor, fanilor și ale celor din breaslă.

La scurt timp de la aflarea veștii despre dispariția artistului, atât cei apropiați, cât și fanii și colegii săi au postat mai multe mesaje în care și-au exprimat durerea. Ei au evidențiat talentul, carisma, pasiunea și personalitatea caldă a muzicianului.

Pierderea basistului i-a îndoliat pe cei care l-au cunoscut

Printre artiștii care și-au exprimat regretul în mediul online se numără și Nicu Alifantis. Compozitorul a semnat un mesaj plin de emoție .

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”

O altă vedetă cunoscută pe scena muzicii românești, care a postat un mesaj lung în care își manifestă tristețea față de dispariția basistului, este Horia Brenciu. Cântărețul mărturisește că Mugurel i-a fost atât coleg de generație, cât și prieten.

„Am rămas doar noi”. Asta e titlul concertului Holograf de peste câteva zile, de la Sala Palatului. Dar… Astăzi, chitara bas a trupei, Mugurel Vrabete n-a mai rămas cu noi. S-a stins. Avea 70 ani. Era prea tânăr. Mult prea tânăr… Era bestial pe scenă. L-am lăudat de multe ori pentru cǎ, dincolo de instrumentul, pe care-l păstorea cu maximă iscusință, Iulian avea o voce extraordinară de backing. Era un muzician extrem de pasionat. El a creat linia de bas a unora dintre cele mai cunoscute hituri ale muzicii pop rock din istoria muzicală a țării. Muzica românească a pierdut un om bun, cald și bun. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească. „Am rămas doar noi”.

Și Marcel Pavel se află pe lista artiștilor care au scris mesaje în semn de omagiu. Cântărețul și-a luat rămas bun de la membrul trupei Holograf, printr-o postare copleșitoare.

„Astăzi am aflat cu profundă tristețe vestea plecării dintre noi a lui Iulian Vrabete, basistul trupei HOLOGRAF! Iulian Vrabete a fost un artist desăvârșit, un instrumentist de excepție, un om generos, educat, sensibil și de bun simț! Ne vor rămâne melodiile, amintirile și recunoștința pentru tot ce a oferit scenei și celor care l-au cunoscut. Gândurile mele sunt alături de familie, de colegi și de toți cei care l-au cunoscut! Drum lin către stele, Iulian! Odihnă veșnică!”

Și vedete de televiziune au transmis mesaje în semn de respect și de regret pentru Iulian Mugurel Vrabete. Dan Negru a făcut precizări cu privire la ultima sa interacțiune cu basistul, potrivit Click.ro.

„Incredibil. Cu puțină vreme în urmă am făcut poza asta. Ultima mea poză cu el. Mă tachina mereu întrebându-mă ‘tot mass media?’ El s-a lansat cu formația Mass Media din Alba Iulia.”

