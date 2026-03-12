Acasă » Știri » Reacții în lanț după dispariția basistului Mugurel Vrabete. Colegii de breaslă sunt copleșiți de durere. Nicu Alifantis: „Ce primăvară tristă”

Reacții în lanț după dispariția basistului Mugurel Vrabete. Colegii de breaslă sunt copleșiți de durere. Nicu Alifantis: „Ce primăvară tristă”

De: Elisa Tîrgovățu 12/03/2026 | 14:42
Reacții în lanț după dispariția basistului Mugurel Vrabete. Colegii de breaslă sunt copleșiți de durere. Nicu Alifantis: „Ce primăvară tristă”
Sursa foto: Social media

Lumea muzicii românești este în doliu după pierderea lui Iulian Mugurel Vrabete. Basistul trupei Holograf s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Artistul a fost un membru de bază al formației timp de peste patru decenii, iar plecarea sa a lăsat un gol imens în inimile colegilor, fanilor și ale celor din breaslă.

La scurt timp de la aflarea veștii despre dispariția artistului, atât cei apropiați, cât și fanii și colegii săi au postat mai multe mesaje în care și-au exprimat durerea. Ei au evidențiat talentul, carisma, pasiunea și personalitatea caldă a muzicianului.

Pierderea basistului i-a îndoliat pe cei care l-au cunoscut

Printre artiștii care și-au exprimat regretul în mediul online se numără și Nicu Alifantis. Compozitorul a semnat un mesaj plin de emoție .

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”

O altă vedetă cunoscută pe scena muzicii românești, care a postat un mesaj lung în care își manifestă tristețea față de dispariția basistului, este Horia Brenciu. Cântărețul mărturisește că Mugurel i-a fost atât coleg de generație, cât și prieten.

„Am rămas doar noi”. Asta e titlul concertului Holograf de peste câteva zile, de la Sala Palatului. Dar… Astăzi, chitara bas a trupei, Mugurel Vrabete n-a mai rămas cu noi. S-a stins. Avea 70 ani. Era prea tânăr. Mult prea tânăr… Era bestial pe scenă. L-am lăudat de multe ori pentru cǎ, dincolo de instrumentul, pe care-l păstorea cu maximă iscusință, Iulian avea o voce extraordinară de backing. Era un muzician extrem de pasionat. El a creat linia de bas a unora dintre cele mai cunoscute hituri ale muzicii pop rock din istoria muzicală a țării. Muzica românească a pierdut un om bun, cald și bun. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească. „Am rămas doar noi”.

Și Marcel Pavel se află pe lista artiștilor care au scris mesaje în semn de omagiu. Cântărețul și-a luat rămas bun de la membrul trupei Holograf, printr-o postare copleșitoare.

„Astăzi am aflat cu profundă tristețe vestea plecării dintre noi a lui Iulian Vrabete, basistul trupei HOLOGRAF! Iulian Vrabete a fost un artist desăvârșit, un instrumentist de excepție, un om generos, educat, sensibil și de bun simț! Ne vor rămâne melodiile, amintirile și recunoștința pentru tot ce a oferit scenei și celor care l-au cunoscut. Gândurile mele sunt alături de familie, de colegi și de toți cei care l-au cunoscut! Drum lin către stele, Iulian! Odihnă veșnică!”

Și vedete de televiziune au transmis mesaje în semn de respect și de regret pentru Iulian Mugurel Vrabete. Dan Negru a făcut precizări cu privire la ultima sa interacțiune cu basistul, potrivit Click.ro.

Sursa foto: click
Sursa foto: click

„Incredibil. Cu puțină vreme în urmă am făcut poza asta. Ultima mea poză cu el. Mă tachina mereu întrebându-mă ‘tot mass media?’ El s-a lansat cu formația Mass Media din Alba Iulia.”

CITEȘTE ȘI: Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”

Ce a apărut pe pagina trupei Holograf, după ce Iulian Mugurel Vrabete s-a stins? E doliu în muzica românească

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Magdalena a fost găsită moartă, într-o pădure. Ce s-a întâmplat cu actrița de 42 de ani
Știri
Magdalena a fost găsită moartă, într-o pădure. Ce s-a întâmplat cu actrița de 42 de ani
Tragedie la Satu Mare: Un bebeluș de trei luni a fost găsit mort în casă
Știri
Tragedie la Satu Mare: Un bebeluș de trei luni a fost găsit mort în casă
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Magdalena a fost găsită moartă, într-o pădure. Ce s-a întâmplat cu actrița de 42 de ani
Magdalena a fost găsită moartă, într-o pădure. Ce s-a întâmplat cu actrița de 42 de ani
Tragedie la Satu Mare: Un bebeluș de trei luni a fost găsit mort în casă
Tragedie la Satu Mare: Un bebeluș de trei luni a fost găsit mort în casă
MAE avertizează românii care călătoresc în Belgia. La ce riscuri sunt expuși
MAE avertizează românii care călătoresc în Belgia. La ce riscuri sunt expuși
Iustin Petrescu se căsătorește cu Hara. După despărțirea de Marilu Dobrescu, influencerul face ...
Iustin Petrescu se căsătorește cu Hara. După despărțirea de Marilu Dobrescu, influencerul face pasul cel mare: “Suntem în al nouălea cer”
Destinația de vacanță devenită “Dubai de Europa”. Turiștii s-au reprofilat după atacurile din ...
Destinația de vacanță devenită “Dubai de Europa”. Turiștii s-au reprofilat după atacurile din Emirate
Cum să te descurci cu doar 10€ la Roma? Trucurile prin care eviți capcanele
Cum să te descurci cu doar 10€ la Roma? Trucurile prin care eviți capcanele
Vezi toate știrile