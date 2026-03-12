Acasă » Știri » Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care întoarce banii cu lopata în luna martie 2026: După faptă, și răsplată!

Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care întoarce banii cu lopata în luna martie 2026: După faptă, și răsplată!

De: Irina Vlad 12/03/2026 | 15:48
Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care întoarce banii cu lopata în luna martie 2026: După faptă, și răsplată!
Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care întoarce banii cu lopata în luna martie 2026 După faptă, și răsplată!

Astrologia norocului financiar din martie 2026 atrage atenția deoarece o schimbare planetară importantă în jurul datei de 5 martie 2026 începe să activeze casele financiare pentru mai multe semne zodiacale. Din punct de vedere astrologic, această perioadă este influențată de energia favorabilă a lui Venus, combinată cu influența expansivă a lui Jupiter, care poate deschide uși către noi oportunități financiare, câștiguri neașteptate sau avantaje în carieră.

Conform horoscopului financiar din martie 2026, un semn zodiacal are mai multe șanse să înregistreze creșteri financiare, oportunități de carieră sau progrese financiare în săptămânile următoare din luna martie.

Mișcarea planetelor are un impact deosebit asupra caselor legate de venituri, investiții și recunoaștere profesională. Dacă aparții unuia dintre aceste semne, această perioadă poate aduce noi afaceri, decizii profitabile sau oportunități de a începe noi afaceri sau investiții.

Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care întoarce banii cu lopata în luna martie 2026: După faptă, și răsplată!

Zodia care se va îmbogăți în luna martie 2026

Este vorba despre zodia Capricorn. În următorele zile, o parte din acești nativi pot observa progrese în domeni precum: avansarea în carieră, investiții profitabile sau extinderea afacerilor. Nu este vorba întotdeauna de îmbogățirea bruscă, ci mai degrabă de o creștere financiară constantă și o stabilitate mai puternică. Capricornii care se concentrează pe planificare și disciplină vor obține probabil cele mai bune rezultate în această periaodă. Sfatul astrologului Mihai Voropchievici este să continuați să luați decizii financiare practice.

Planurile care păreau până acum blocate, încep să se așezde într-un mod favorabil pentru Capricornii care nu stau mult pe gânduri. Este o perioadă în care acești nativi pot culege roadele unor decizii luate cu mult timp în urmă.

Potrivit astrologului Mihai Voropchievici, runa Jera indică stabilitate și chiar posibilitatea unor câștiguri suplimentare. Este important ca acești nativi să nu se grăbească și să nu forțeze mersul lucrurilor. Această rună vorbește despre ritmul natural al vieții, iar ceea ce vine trebuie să vină la momentul potrivit.

Mesajul rune Jera pentru Capricorn este clar: răbdarea și munca nu rămân niciodată fără rezultat. Săptămâna 9-15 martie poate marca începutul unei perioade în care eforturile tale vor începe să fie vizibile și apreciate, spune Mihai Voropchievici.

Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e de partea ei!

Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Știri
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Știri
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Digi24
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările...
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Juratul de la Chefi la cuțite care are un ritual secret. Irina Fodor a făcut dezvăluirea
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 martie, de la ora 15.00
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată după dezvăluirile făcute de Cristina Pucean. Mesajul ...
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată după dezvăluirile făcute de Cristina Pucean. Mesajul public pe care l-a transmis
Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în ...
Incident grav în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat în fața trenului
BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
BANC | „Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
Vezi toate știrile