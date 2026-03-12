Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket. Motivul este ireal

Un manager al unui supermarket cunoscut din Marea Britanie a obținut aproape 14.000 de euro despăgubiri după ce a fost omis dintr-o postare publicată pe Facebook de superiorul său, cu ocazia Zilei Internaționale a Bărbaților.

Situația a atras atenția opiniei publice, deoarece angajatul se afla în concediu medical, iar gestul șefului a fost interpretat drept excludere intenționată.

Despăgubiri de 14.000 de euro pentru un angajat al unui supermarket

Darren Cooper era în concediu medical din cauza anxietății în momentul în care directorul regional al lanțului Sainsbury’s a distribuit pe rețelele sociale un mesaj în care îi aprecia pe bărbații care „se prezintă la muncă în fiecare zi, își pun ecusonul cu numele și oferă sprijin, îndrumare și leadership”.

De asemenea, postarea superiorului său era însoțită de o fotografie cu toți managerii de magazin din regiune, fiecare fiind etichetat, cu excepția lui Cooper.

Şeful lui a uitat să îi ureze “La mulţi ani” pe Facebook

În fața tribunalului pentru litigii de muncă din Cardiff, bărbatul a explicat că s-a simțit „exclus” și „umilit” când a observat că nu fusese menționat în mesajul public. Instanța i-a dat dreptate, considerând că situația a reprezentat o formă de hărțuire legată de dizabilitate și un tratament nefavorabil cauzat de circumstanțele asociate acesteia.

Tribunalul a stabilit că Darren Cooper va primi 11.852 de lire sterline despăgubire, dintre care 7.500 de lire pentru prejudiciu moral. Totuși, acuzațiile privind discriminarea pe motiv de dizabilitate și concedierea abuzivă au fost respinse.

