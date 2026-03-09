Acasă » Știri » Cât câștigă un curier moldovean în Italia. Muncește doar 3 zile pe săptămână

Cât câștigă un curier moldovean în Italia. Muncește doar 3 zile pe săptămână

De: Anca Chihaie 09/03/2026 | 12:06
Cât câștigă un curier moldovean în Italia

Un tânăr din Republica Moldova lucrează ca curier în Italia, în zona Bologna, pentru una dintre companiile subcontractoare ale Amazon, cu un program part-time de trei zile pe săptămână. 

Angajarea cu contract part-time permite, teoretic, menținerea unui echilibru între muncă și viața personală, însă realitatea zilnică a curierului implică un volum foarte ridicat de livrări. În medie, într-o zi sunt efectuate între 120 și 150 de opriri pentru distribuirea coletelor, ceea ce impune o presiune constantă asupra timpului și eficienței. Acest ritm ridicat de lucru generează stres și anxietate, cauzate de teama de a nu reuși să finalizeze toate livrările.

Salariul său lunar ajunge la aproximativ 1.400 de euro, pentru fiecare zi lucrată programul fiind de 8 ore și 40 de minute.

Pe lângă volumul mare de muncă, angajații se confruntă și cu responsabilități suplimentare legate de integritatea vehiculului și a coletelor transportate. În cazul unui incident minor, compania poate reține sume importante din salariu. Un exemplu recent implică reținerea a 500 de euro pentru o avarie minoră la vehicul, incident considerat de companie ca fiind de „culpă gravă”, ceea ce a dus la imputarea costurilor lucrătorului. Aceasta evidențiază rigurozitatea și procedurile stricte din domeniul curieratului la nivelul subcontractorilor Amazon.

„Chiar înainte de a reveni la depozit, am mers la o benzinărie din apropiere pentru alimentare și am greșit o manevră de mers înapoi, lovind ușor vehiculul unui coleg.

Culpă gravă înseamnă să conduci sub influența alcoolului sau a drogurilor ori să deteriorezi intenționat vehiculul. Nu este cazul meu. Acum, cu mai multă experiență, am învățat să gestionez stresul. Dar teama de a nu reuși să livrezi toate coletele creează anxietate”, a spus bărbatul.

Contractele colective de muncă prevăd anumite reguli privind acoperirea daunelor și responsabilitățile angajatorului și ale angajatului, însă interpretarea lor poate genera dispute între părți. În cazul prezentat, regulile au fost aplicate astfel încât prima franșiză aferentă pagubei a fost suportată de angajat, pe baza evaluării companiei. În trecut, lucrătorul a mai suportat cheltuieli similare, ceea ce sugerează că aceste proceduri disciplinare și financiare nu sunt neobișnuite în domeniu.

Pe plan comparativ, salariile în domeniul serviciilor de curierat din România sunt sensibil diferite. La sfârșitul anului trecut, un manipulant de colete primea în medie 3.500 de lei net pe lună, un curier 4.000 de lei net, iar un dispecer de transport aproximativ 5.000 de lei net. Diferențele sunt evidente nu doar între România și Italia, ci și în funcție de nivelul de responsabilitate, volumul de muncă și condițiile de lucru. În Italia, salariul de 1.400 de euro pentru trei zile de muncă pe săptămână este considerat atractiv în comparație cu salariul mediu local pentru un program similar, însă implică și presiuni ridicate.

