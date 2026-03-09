Acasă » Știri » Andreea Mantea și-a sunat mama plângând. Ce i-a putut spune vedeta: „Se întâmplă foarte des”

Andreea Mantea și-a sunat mama plângând. Ce i-a putut spune vedeta: „Se întâmplă foarte des”

De: Anca Chihaie 09/03/2026 | 10:50
Andreea Mantea este unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea românească, fiind apreciată de public pentru profesionalismul și naturalețea cu care moderează emisiunea „Casa Iubirii”, difuzată pe Kanal D. Cariera sa a evoluat constant, iar în ultimii ani vedeta a reușit să îmbine cu succes viața profesională cu cea personală, reușind să fie un model pentru multe femei care jonglează între muncă și familie. 

Deși este o figură publică activă, viața personală a Andreei a căpătat o dimensiune specială odată cu venirea pe lume a fiului ei, David. Prezența copilului a adus în viața prezentatoarei o nouă perspectivă asupra relațiilor de familie, determinând-o să acorde o importanță crescută legăturilor cu cei apropiați, în special cu mama sa. Se remarcă o apropiere emoțională tot mai evidentă între mamă și fiică, Andreea dedicându-i timp și atenție și căutând constant momente de conexiune sinceră și afectuoasă.

În contextul acestei dinamici familiale, se observă că Andreea pune mare preț pe gesturile simple, dar pline de semnificație, cum ar fi timpul petrecut împreună și dialogul deschis. Relația cu mama sa este construită pe înțelegere reciprocă și sprijin emoțional, iar aceasta pare să fie un reper important în viața prezentatoarei. Familia, în ansamblu, joacă un rol esențial în echilibrul personal al Andreei.

De-a lungul vieții, Andreea Mantea a întreținut mereu o legătură apropiată cu mama sa, însă în ultima perioadă a simțit o dorință mai puternică de a fi aproape de ea și de a o avea aproape mai des. Emoțiile au fost atât de puternice încât prezentatoarea a recurs la apeluri telefonice încărcate de lacrimi, pentru a-și exprima dorul față de mama sa.

„Cred că în ultima perioadă se întâmplă foarte des să o sun plângând și să îi spun: „Mi-e dor de tine”! Chiar ieri am plâns, pentru că îmi era dor de ea. Să o văd, să stau de vorbă cu ea, la povești, și asta urmează să se întâmple de 8 martie: o sun să-i spun că mi-e dor de ea și să vină la mine.

I-am tot oferit tot felul de mărțișoare mamei. Nu știu dacă aș putea să-i ofer un mărțișor anume. În afară de apreciere și recunoștință, nu știu ce i-aș putea oferi. Un „mulțumesc” și o îmbrățișare! O îmbrățișare e cel mai frumos cadou pentru o mamă. Cadouri materiale a tot primit, tot primește, dar cuvintele nu se uită niciodată”, a declarat Andreea Mantea.

