Acasă » Știri » Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care puțini o cunosc

Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care puțini o cunosc

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 17:44
Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care puțini o cunosc
Cine trebuie să salute primul

În viața de zi cu zi ne întâlnim adesea cu prieteni, cunoștințe sau colegi pe stradă, iar de multe ori aceste întâlniri au loc atunci când fiecare este însoțit de partenerul său. Deși pare un gest simplu și natural, salutul poate ridica uneori mici dileme, de exemplu cine ar trebui să salute primul? Chiar dacă mulți oameni acționează instinctiv, regulile de etichetă oferă câteva repere clare care țin de respect, vârstă, contextul întâlnirii sau gradul de cunoaștere dintre persoane.

Salutul este unul dintre cele mai simple, dar importante gesturi de politețe în viața de zi cu zi. Chiar dacă nu toată lumea cunoaște exact regulile de etichetă, un salut spus la momentul potrivit transmite respect și deschidere față de cei din jur.

Cine trebuie să salute primul

Cine salută primul?

În situația în care ambele cupluri sunt aproximativ de aceeași vârstă, regula de bază spune că bărbații salută primii femeile. Astfel, bărbatul dintr-un cuplu este cel care adresează primul salut femeii din celălalt cuplu, gest considerat o formă de politețe într-un grup mixt.

Dacă există însă o diferență vizibilă de vârstă, criteriul principal devine respectul față de cei mai în vârstă. În acest caz, cuplul mai tânăr este cel care trebuie să salute primul. Este o regulă simplă de bun-simț, care arată considerație și educație.

Contează și situația în care se află fiecare. Dacă un cuplu este în mișcare, iar celălalt stă pe loc, de exemplu pe o bancă sau la o trecere de pietoni, cei care se deplasează sunt cei care ar trebui să inițieze salutul.

De asemenea, un rol important îl are și gradul de cunoaștere. Dacă tu cunoști o persoană din celălalt cuplu, iar partenerul tău nu, este politicos ca tu să faci primul pas, să saluți și apoi să faci prezentările. Astfel, întâlnirea devine naturală și plăcută pentru toată lumea.

CITEȘTE ȘI: Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale”

O mai ții minte pe celebra actriță din Valentina, grăsuța mea frumoasă?! Cum arată Natalia Streignard acum, la 55 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne este dor de tine”
Știri
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne…
UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună
Știri
UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: ...
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne este dor de tine”
Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: „Avea ...
Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: „Avea probleme cu inima”
UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe ...
UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Vezi toate știrile
×