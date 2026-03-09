Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care puțini o cunosc

În viața de zi cu zi ne întâlnim adesea cu prieteni, cunoștințe sau colegi pe stradă, iar de multe ori aceste întâlniri au loc atunci când fiecare este însoțit de partenerul său. Deși pare un gest simplu și natural, salutul poate ridica uneori mici dileme, de exemplu cine ar trebui să salute primul? Chiar dacă mulți oameni acționează instinctiv, regulile de etichetă oferă câteva repere clare care țin de respect, vârstă, contextul întâlnirii sau gradul de cunoaștere dintre persoane.

Salutul este unul dintre cele mai simple, dar importante gesturi de politețe în viața de zi cu zi. Chiar dacă nu toată lumea cunoaște exact regulile de etichetă, un salut spus la momentul potrivit transmite respect și deschidere față de cei din jur.

Cine salută primul?

În situația în care ambele cupluri sunt aproximativ de aceeași vârstă, regula de bază spune că bărbații salută primii femeile. Astfel, bărbatul dintr-un cuplu este cel care adresează primul salut femeii din celălalt cuplu, gest considerat o formă de politețe într-un grup mixt.

Dacă există însă o diferență vizibilă de vârstă, criteriul principal devine respectul față de cei mai în vârstă. În acest caz, cuplul mai tânăr este cel care trebuie să salute primul. Este o regulă simplă de bun-simț, care arată considerație și educație.

Contează și situația în care se află fiecare. Dacă un cuplu este în mișcare, iar celălalt stă pe loc, de exemplu pe o bancă sau la o trecere de pietoni, cei care se deplasează sunt cei care ar trebui să inițieze salutul.

De asemenea, un rol important îl are și gradul de cunoaștere. Dacă tu cunoști o persoană din celălalt cuplu, iar partenerul tău nu, este politicos ca tu să faci primul pas, să saluți și apoi să faci prezentările. Astfel, întâlnirea devine naturală și plăcută pentru toată lumea.

