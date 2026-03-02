Acasă » Altceva Podcast » O mai ții minte pe celebra actriță din Valentina, grăsuța mea frumoasă?! Cum arată Natalia Streignard acum, la 55 de ani

O mai ții minte pe celebra actriță din Valentina, grăsuța mea frumoasă?! Cum arată Natalia Streignard acum, la 55 de ani

O mai ții minte pe celebra actriță din Valentina, grăsuța mea frumoasă?! Cum arată Natalia Streignard acum, la 55 de ani
Cum arată acum celebra actriță Natalia Streignard. A devenit cunoscută prin rolul pe care îl avea în „Valentina, grăsuța mea frumoasă”
Actrița Natalia Streignard a ajuns în ochii publicului în urmă cu două decenii. Ea era protagonistă în celebra telenovelă „Valentina, grăsuța mea frumoasă”. Acum are 55 de ani și arată impecabil.

Telenovela a fost un real succes atunci când a apărut în anul 2000. Natalia Streignard a fost personajul principal și a atras privirile tuturor. Toți oamenii care se uitau la acea vreme le telenovelă au început să o îndrăgească imediat. Deși în 2008 s-a retras din televiziune și s-a dedicat familiei, iar anii au trecut peste ea fosta actriță arată la fel de bine ca în tinerețe.

Ce face și cum arată acum Natalia Streignard

Natalia Streignard a interpretat rolul care a făcut-o să fie cunoscută atunci când avea 33 de ani. Cu toate acestea, ea a mai avut apariții de impact în trecut. În 1992, ea a surprins pe toată lumea cu frumusețea ei atunci când a participat la Miss Venezuela. După ce a jucat în telenovelă s-au deschis mai multe uși pentru ea. A jucat un alt rol principal în  2005 în „La Tormenta” și „El Juramento” în 2008. După succesul pe care l-a avut ea a decis să se dedice în exclusivitate familiei ei și să se retragă din lumina reflectoarelor.

Cum arată acum celebra actriță Natalia Streignard. A devenit cunoscută prin rolul pe care îl avea în „Valentina, grăsuța mea frumoasă”/ sursă foto :Instagram

Anul 2008 a fost un succes și pe plan personal pentru Natalia. Aceasta s-a căsătorit cu omul de afaceri Donato Calandriello și au împreună trei copii. Din acel punct ea a ales să se dedice vieții de familie. Ea și-a dorit să ducă o viață mai liniștită, fără agitația de care a avut pe platourile de filmare. Chiar dacă nu a mai apărut în nicio producție, fosta actriță își împărtășește modul în care trăiește pe rețelele de socializare. Din ceea ce postează, viața ei personală merge foarte bine și este o mamă devotată, dar și o soție fericită.

Ea este foarte activă pe rețelele de socializare și postează frecvent rutina pe care o are. Deși are 55 de ani, fosta vedetă arată excepțional. Ea face zilnic exerciții fizice pentru a se menține în cea mai bună formă, ba mai mult dezvăluie celor care o urmăresc care este rutina de care se ține cu strictețe.

