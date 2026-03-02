De ce a refuzat Mihai Trăistariu să participe la Eurovision 2026 cu piesa lui Costi Ioniță. A făcut anunțul la Dan Capatos Show

Mihai Trăistariu a venit în direct la Dan Capatos Show de la CANCAN.RO. După ce TVR a anunțat semifinaliștii care vor participa la Eurovision Song Contest 2026, iar una dintre piesele care se bat pentru marea finală este compusă de Costi Ioniță „Everybody Needs Somebody”, în colaborare cu LavBbe și Edward Maya, Mihai Trăistariu spune care este motivul pentru care în acest an a decis să spună pas concursului și colaborării cu celebrul compozitor și impresar. Mihai Trăistariu a susținut că a fost pus în fața unei alegeri dificile, însă nu este deloc dezamăgit de ceea ce a decis într-un final: să spună pas competiției.

Odată cu anunțul semifinaliștilor de la Eurovision, Mihai Trăistariu a explicat la Dan Capatos Show de ce, în acest an, a decis să spună pas competiției și colaborării cu Costi Ioniță. Așa cum știm, celebrul compozitor este în cărți cu o piesă în colaborare cu LavBbe și Edward Maya, piesă care i-a fost prezentată și lui Mihai Trăistariu. Cântărețul, care a ajuns de 11 ori în finala Eurovision, a luat o decizie radicală în ultim moment.

Ce spune Mihai Trăistariu după ce l-a refuzat pe Costi Ioniță: „Nu era o piesă de voce”

Dan Capatos: A doua zi după ce ai plecat de la noi, trebuia să îi dai răspunsul lui Costi Ioniță. Ce ai făcut?

Mihai Trăistariu: Nu i l-am dat pentru că am pus în balanță melodia mea în care am crezut foarte mult. Tot sufăr și de faptul că m-am retras cu piesa mea. Am zis: Eu am crezut în piesa mea, am zis că o să fac furori cu ea și m-am retras, iar acum ce fac? Mă duc cu Costi Ioniță? Mi s-a părut cam așa. Nu e rea piesa lor, dar eu voiam cu a mea. Dacă nu mă duc cu a mea, parcă nu o simt. Într-adevăr a zis că o să o lanseze internațional, probabil că are toate pârghiile. El a a zis: Uită de competiție, noi ne gândim să o lansăm în afară oricum.

Dan Capatos: Despre asta era vorba.

Mihai Trăistariu: Da, puteam să gândesc așa, dar eu am vrut mai mult competiția. Nu știu ce a fost în mintea mea.

Dan Capatos: Tu vrei competiția de dragul competiției sau vrei competiția pentru ce aduce ea?

Mihai Trăistariu: Vreau competiția să mai ies internațional. Sunt legate cumva, dar nu știu. Nu am simțit, m-a luat prea din scurt. Dacă îmi zicea din toamnă, era altceva. Dar eu îi transmit acum lui Costi în direct: Dragă Costi, fă o piesă ca lumea de Eurovision, o gândim din timp și mergem frate la San Remo că la anul mă înscriu la San Remo în Italia. Mi-am scos deja regulametul.

Dan Capatos: În felul acesta o să înțeleagă că nu ți-a plăcut piesa.

Mihai Trăistariu: Mi-a plăcut piesa, eu i-am spus că piesa e ok, dar nu eram convins că trebuie să revin. Ce ar fi zis lumea? Te retragi cu Infinity a ta și vii cu piesa lui Costi Ioniță?! Nu am simțit și nu mi s-a părut că fac bine.

Dan Capatos: Da, până la urmă nu este bine să faci ceva ce nu te face să te simți confortabil.

Mihai Trăistariu: Și nu era nici o piesă de voce. Am o tendință să îmi arăt vocea, să demonstrez. Ce făceam, mă duceam acolo doar să fredonez un refren?!

Dan Capatos: Dar de ce nu vorbești cu Costi să îți facă o piesă, dar nu pentru Eurovision, să o scoată afară?

Mihai Trăistariu: Acum vreo doi ani ne-am conversat legat de treaba asta și mi-a spus: „Da, frate, dar mă lași să te combin cu cine vreau eu?”. El tocmai scosese cu Jador, cu Ruby, Loredana cu Nicu Paleru, Vali Vijelie. I-am zis ok. Dar nu s-a mai legat. Eu deja mă gândeam cu ce manelist mă combină. Nu mă deranjează, eu pot să cânt ce vreau.

