Ce s-a întâmplat în culisele Buzz House. Momentul neștiut care a provocat panică în rândul concurenților

De: roxana tudorescu 02/03/2026 | 06:50

Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Emy în persoană a vorbit despre Buzz House și ne-a dezvăluit lucruri neștiute din spatele camerelor. Concurenții au trecut prin situații neașteptate și au existat discuții aprinse despre care nu s-a vorbit. Manu Ursau, Petre Ștefan și Tudor au fost protagoniștii. Toate detaliile, în articol.

Emy în persoană, unul dintre cei mai iubiți concurenți Buzz House, a dat din casă și a vorbit despre ce s-a întâmplat în timpul competiției. Influencerii au fost puși în situații neștiute de public, iar tensiunile din spate au fost povestite în emisiunea de duminică, 1 martie, pe YouTube CANCAN. Cum a fost Manu Ursaru atacat de câini, dar și ce discuții au existat între el, Petre Ștefan și Tudor?

Emy în persoană dă din casă

Emy în persoană ne-a povestit despre momentul în care Manu Ursaru a fost atacat de câinii care aveau rolul de a-i proteja de urși. Totul a pornit de la frica acestuia de animale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit cu adevărat, ci doar bunurile influencerului au avut de suferit în această situație neașteptată.

„Manu Saru a fost singurul care a fost agresat.El a avut probleme cu câinii. Spusese mai devreme că noi am fost protejați de niște câini împotriva urșilor. Ce mai drăguți câini din lume. Și câinii, știi cum se mai joacă câinii? Mai vin la tine, te mai mușcă, în glumă. Manu Ursaru avea o geacă pe el. O geacă de fâș, care era neagră și lucioasă și lui îi era frică de câini, iar câinele îi simte când îți e frică de el. Câinii voiau să se joace cu Manu Ursaru, nu să-l muște cu adevărat. Doar că Manu s-a speriat de câini și au început să-l muște realmente de geacă. Și în fiecare seară când îl vedeau pe Manu Ursarucâinii se duceau să-l muște de geacă. Și săracul și-a rupt geaca. Dar nu s-a ajuns la răni. Doar că bunurile au fost stricate.”, ne-a spus Emy.

Manu Ursaru, Petre Ștefan și Tudor, discuții în spatele camerelor
Manu Ursaru, Petre Ștefan și Tudor, discuții în spatele camerelor

Mai mult, influencerul ne-a vorbit despre discuțiile din spatele camerelor care au pornit de la glumele pe care Manu Ursau și Petre Ștefan le făceau la adresa lui Tudor.

„A fost o semi-ceartă, nu știu dacă a fost ceartă reală sau ceartă la mișto, între Manu Ursaru și Tudor. N-am fost în cameră când s-au certat. Doar că, Tudor e un băiat foarte simțit. A fost, cred că, cel mai simțit băiat de acolo. Și se vede că vine din alt anturaj și că nu înțelegea glumele lui Manu Ursaru și a lui Petre Ștefan, care la bază erau glume. Au fost niște ciondăneli acolo între ei, adică s-au înțepat, așa. Doar în spatele camerelor. Legat de glumele astea pe care nu le înțelegea Tudor. Legat de orientarea lui sexuală.”, a mai spus Emy în persoană.

