Artă pe pârtie. „L'Art au Sommet" transformă Courchevel într-o galerie la altitudine

De: Paul Hangerli 02/03/2026 | 07:50
La Courchevel, schiatul înseamnă iarna aceasta mai mult decât viraje perfecte pe zăpadă alpină. Înseamnă întâlnirea neașteptată cu sculpturi monumentale, poezie în bronz și siluete suspendate între munte și cer. Expoziția în aer liber „L’Art au Sommet” transformă celebra stațiune franceză într-un muzeu la înălțime, unde arta și natura dialoghează în moduri spectaculoase.

Un muzeu în aer liber, între creste și sate alpine

Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, expoziția este realizată în colaborare cu Galeriile Bartoux și reinterpretează relația dintre artă și natură. Lucrările sunt amplasate pe pârtii și în satele stațiunii – Courchevel 1850, Moriond, La Tania, Le Praz și Courchevel Village – astfel încât atât schiorii, cât și pietonii descoperă sculpturile aproape întâmplător, ca și cum ar face parte din peisaj.

Potrivit Daily Sabah, anul acesta sunt expuse șapte lucrări ale sculptorului italian Andrea Roggi și cinci sculpturi semnate de artistul francez Bruno Catalano. Bannere fotografice de mari dimensiuni completează traseul artistic prin sate, prelungind experiența și dincolo de pârtii.

Tururile ghidate, organizate în parteneriat cu Fundația FACIM, au loc joia și oferă publicului o perspectivă mai profundă asupra universului artistic al celor doi creatori. Inaugurarea a avut loc în prezența primarului Jean-Yves Pachod și a artiștilor, confirmând încă o dată statutul Courchevelului ca destinație culturală, nu doar sportivă.

Bruno Catalano: poezia călătorului incomplet

Lucrările lui Bruno Catalano – faimoasa serie „Voyageurs” – par perfect integrate într-un loc definit de mișcare și tranzit. Născut în Maroc în 1960 și stabilit ulterior la Marsilia, artistul a trăit o viață nomadă înainte de a descoperi sculptura în anii ’90.

În 2004, un accident de turnare a creat o „lipsă” într-una dintre lucrările sale. În loc să o corecteze, Catalano a transformat absența în semnătura sa artistică. Personajele sale – bărbați, femei sau copii cu valize – sunt marcate de goluri care sugerează memorie, pierdere, deplasare și identități fragmentate. În decorul montan, aceste siluete par suspendate între trecut și viitor, fragile și statornice deopotrivă.

Andrea Roggi: copacii vieții, între cosmos și rădăcini

Andrea Roggi aduce o energie diferită, dar la fel de poetică. Născut în Toscana în 1962, artistul a fost influențat decisiv de frescele lui Masaccio din Florența, alegând sculptura ca limbaj spiritual și filozofic. În 1991 și-a fondat atelierul „La Scultura di Andrea Roggi”, perfecționând tehnica turnării în bronz prin metoda „cerii pierdute” (cire perdue, în franceză).

Seria sa „Copacii vieții” este inspirată de chiparoșii și măslinii din jurul atelierului său. Figurile umane cresc din ramuri, se contopesc cu rădăcinile și se dizolvă în frunziș, într-un realism magic unde natura și umanitatea se contopesc. În vastitatea alpină a Courchevelului, aceste lucrări par atemporale, ancorând privitorul într-o dimensiune ce pare cosmică și intimă, în același timp.

„L’Art au Sommet” este o reușită pentru că nu impune arta naturii, ci le lasă să vorbească între ele. Pe pârtie, între zăpadă și tăcere, sculptura întâlnește altitudinea, iar contemplarea devine parte din experiența muntelui.

