Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt

De: Alina Drăgan 02/03/2026 | 08:13
Controlorii STB au un rol esențial în buna desfășurarea a transportului în comun din Capitală. Aceștia se asigură că pasagerii respecta regulile de călătorie și că dețin bilete sau abonamente valide. Munca lor implică nu doar verificarea biletelor, ci și menținerea unei atmosfere de siguranță și ordine în mijloacele de transport în comun. Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026?

Pentru a deveni controlor STB, candidații trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Acestea includ, în general, un minim de studii liceale, abilitați bune de comunicare și capacitatea de a gestiona situații stresante. De asemenea, este esențial pentru controlori să aibă o cunoaștere bună a rețelei de transport și a regulilor specifice.

În 2026, salariul unui controlor STB (oficial numit controlor legitimații călătorie sau controlor cap linie și traseu) este influențat de grila de salarizare stabilită prin Contractul Colectiv de Munca (CCM) și de măsurile de restructurare anunțate recent de conducerea societății.

Pentru un controlor STB, salariul de încadrare (brut) pornește de la aproximativ 4.400 lei și poate ajunge la peste 5.500 lei pentru cei cu experiență mare. În ceea ce privește venitul net (în mână), un controlor la început de drum câștigă în jur de 3.000 – 3.500 lei, în timp ce un angajat cu vechime și sporuri incluse poate depăși 4.500 lei net.

Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026 /Foto: Facebook @ Primăria Municipiului Bucureşti

La acest salariu se mai adaugă bonusuri și sporuri specifice. De exemplu, sporul de vechime în funcție de anii lucrați în cadrul societății este 7%-32%. De asemenea, la salariul unui controlor STB se mai adaugă și tichetele de masă. Valoarea acestora este de aproximativ 600 – 800 lei pe lună, în funcție de zilele lucrate.

De asemenea, controlorii STB primesc și sporuri pentru condiții de munca. Se acordă sporuri pentru lucrul în weekend sau în zilele de sărbători legale. La toate acestea se mai adaugă și alte beneficii precum: prima de vacanță, prime de sărbători (Paște, Crăciun) și al 13-lea salariu (conform CCM 2024-2025).

