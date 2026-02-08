Acasă » Știri » Ce salariu are un conductor de metrou. Cât primește lunar

De: Alina Drăgan 08/02/2026 | 14:07
Metroul este cel mai utilizat mijloc de transport în comun din Capitală, fiind folosit în fiecare zi de aproximativ trei milioane de persoane. Angajații Metrorex lucrează intens pentru buna funcționare a acestuia, iar salariile sunt pe măsură. Cât primește lunar un conductor de metrou?

Metrorex, operatorul rețelei de metrou din București, se confruntă în mod constant cu discuții publice despre salariile angajaților, sporuri și condițiile de muncă. De exemplu, în 2025, datele arătau o serie de inegalități între posturi, dar și beneficii semnificative, mai ales pentru cei care muncesc în condiții speciale (tunel, noxe, weekend, sărbători etc.).

Așa cum spuneam, salariile de la Metrorex variază în funcție de experiență și de condițiile de muncă, iar majoritatea angajaților primesc pe lângă salariul de bază și alte sporuri sau beneficii.

Însă, concret, un conductor de metrou (mecanic tren) de la Metrorex poate câștiga un salariu net de aproximativ 5.000 – 7.000 lei, în funcție de experiență. La acest venit se adaugă, de regulă, tichete de masă (aprox. 630 lei), dar și alte sporuri pentru ture sau performanță.

Există și mecanici-instructor, care prin experiență și atribuții suplimentare ajung la sume între 8.000 și 9.000 lei net. De asemenea, și restul salariilor de la Metrorex sunt unele destul de atractive. De exemplu, un mecanic de locomotivă are salariul de aproximativ 7.000 lei, în timp ce un dispecer poate ajunge la 11.000 lei.

Pentru posturi administrative sau de conducere, salariile pot ajunge la 12.900+ lei net, inclusiv sporuri. De exemplu, directorul juridic primește aproximativ 12.945 lei net, incluzând toate sporurile.

Ceea ce diferențiază mult salariile angajaților Metrorex sunt sporurile, dintre care cele mai importante sunt: sporul de tunel — pentru cei care lucrează în subteran, sporul de vechime, spor de condiții nocive/noxe sau sporul pentru munca în zile nelucrătoare (weekend/sărbători).

Astfel, toate aceste sporuri pot adăuga semnificativ la salariul de bază, ducând la diferențe semnificative între mecanicii cu aceleași atribuții, dar cu condiții de muncă diferite.

