Regula care nu se negociază în familia lui Șerban Copoț: “Asta este cel mai greu când ești adolescent”

Șerban Copoț a fost prezent la un eveniment monden alături de fiul său cel mare, Tedi, și a arătat o latură rar văzută în lumina reflectoarelor: aceea de tată profund implicat în educația copiilor. A fost primul interviu pe care l-a oferit alături de băiatul lui în vârstă de 14 ani, care are activități comune cu părintele lui. Îi plac evenimentele mondene, îi plac taberele și chiar este implicat în proiectul tatălui său, dar totodată spune pas ideii de influencer. Știți cum se spune: Meseria e brățară de aur, așadar băiatul său visează la o profesie care nu are de a face cu lumea aceasta. În plus, face sport de performanță, iar disciplina și regulile impuse de tatăl său par să joace un rol esențial în formarea sa. CANCAN.RO vă prezintă un interviu de suflet cu Hienă de la Animal X și fiul lui.

Șerban Copoț, primul interviu alături de băiatul lui cel mare

CANCAN.RO: E o plăcere să mă întâlnesc cu tine, Șerban, și cu băiatul tău cel mare, Tedi. Cum de a decis să vină cu tine? Își dorește să intre în zona asta?

Șerban Copoț: Nu, mai vine cu mine. A fost și la Căsătoria cu mine, mai ieșim la evenimente, dar noi venim la prieteni, nu-l vedem ca pe un eveniment monden.

CANCAN.RO: Îți place zona asta, să mergi cu tatăl tău pe la evenimente?

Tedi Copoț: Da, îmi place foarte mult și vreau să merg de fiecare dată cu tata.

Șerban Copoț: Bine, tata, vii cu mine.

CANCAN.RO: L-ai luat și pe platourile iUmor?

Șerban Copoț: Era prea mic, iar iUmor nu era locul în care să vii cu un copil. Aveam niște invitați de care nici nu știam de multe ori, așa că nu era potrivit, nu era locul în care să vină.

CANCAN.RO: Ați venit să îl susțineți pe Mihai Bendeac. Ce așteptări aveți în seara aceasta?

Șerban Copoț: Mă aștept să văd o comedie de calitate, mă aștept să plec cu febră musculară de la râs. Am făcut burtă și ar trebui ca măcar prin râs să mai dăm jos din colaci. Am venit să facem sală.

CANCAN.RO: Obișnuiți să faceți sport împreună? Ce activități faceți?

Șerban Copoț: Facem și sport, dar el face volei de performanță, sunt primii în grupă.

CANCAN.RO: Te-ai gândit la ideea de a juca un sport de echipă fiul tău când l-ai îndreptat spre treaba asta?

Șerban Copoț: Da, aboslut. E un sport complex, de echipă, iar pentru copiii din ziua de azi care nu prea au activități și nu socializează atât de mult, un sport de echipă, fie că vorbim de volei, baschet sau handbal, consider că este un beneficiu multiplu pentru ei.

CANCAN.RO: Observ că te aprobă.

Șerban Copoț: Nu prea aude ce zic, de aceea dă din cap.

CANCAN.RO: Zici da și faci ce consideri tu sau încă îi asculți toate sfaturile?

Tedi Copoț: Uneori, îi ascult sfaturile pentru că tata știe ce zice, nu mă îndoiesc de asta, dar uneori îmi mai zboară și mie mintea și dau mecanic din cap.

CANCAN.RO: Cine este mai strict: tata sau mama?

Tedi Copoț: Tata.

Șerban Copoț: Nimeni nu mă crede, dacă îi spune: Cine, mă, taică-tu?! Când colo sunt pe ei. Dacă stabilim niște reguli, trebuie să fie niște reguli!

Tedi Copoț: Nu este sever, sunt foarte bune regulile pe care le impune și mă ajută mult în viața de zi cu zi.

CANCAN.RO: Ce sfat i-ai dat când a devenit adolescent și îți dorești să-l respecte și să-l urmeze în viață?

Șerban Copoț: În perioada adolescenței este foarte important să știi să spui NU, asta este cel mai greu când ești adolescent. În rest, se descurcă pentru că este băiat deștept și înțelege care sunt pericolele, care sunt oportunitățile pe care le are. Îmi doresc să fie un copil curios, să exploreze lumea, dar să știe unde îi sunt limitele, unde ești în zona de siguranță și unde te expui la pericole.

Tedi Copoț: Care a fost cea mai mare emoție pe care ți-a dat-o unul dintre copii?

Șerban Copoț: Îmi este greu să pun un punct pe i pentru că noi petrecem foarte mult timp cu ei și fiecare pas pe care l-au făcut în viață am fost alături de el. Mulțumim lui Dumnezeu, așa a fost, să beneficiem de această minune care se numește împărțirea vieții zilnice cu copiii noștri.

Tedi îi urmează pasiunea tatălui său: „Am simțit responsabilitatea, dar îmi place! Sunt plătit”

CANCAN.RO: Am văzut că faceți tot felul de activități, pe munte, cu cortul?

Șerban Copoț: Noi avem Tabăra exploratorilor unde el este om de bază acolo, preia ușor comanda. E cadet, intră în zona de staff, de organizare, are responsabilități. Pentru el, tabăra aceea de trei săptămâni înseamnă foarte multă muncă.

Tedi Copoț: Am simțit responsabilitatea, dar îmi place să fac asta. Nu este ceva forțat, sunt plătit, totul este bine.

CANCAN.RO: Și să ne urmărim pasiunea. Tatăl tău a făcut în viață ceea ce i-a plăcut, ceea ce a iubit.

Șerban Copoț: Sper să aibă și el norocul acesta pentru că este o binecuvântare în viață să fac ce îți place.

CANCAN.RO: Ți-ar plăcea să fii influencer? Este o meserie la mare căutare?

Tedi Copoț: Nu mi-ar plăcea.

CANCAN.RO: Dar în ce direcție ai vrea să te îndrepți în viitor?

Tedi Copoț: Aș vrea să mă fac avocat sau doctor, una din cele două.

Șerban Copoț: Să fii influencer înseamnă multă muncă, te rupe oarecum de ritmul cotidian și nu cred că lumea duce acum lipsă de influenceri. Nu este o meserie la căutare, dar este o meserie și asta.

