Cum arată Cristina Rus la 44 de ani. Fosta blondă care făcea România să ofteze acum 20 de ani e schimbată total!

De: Adrian Vâlceanu 08/02/2026 | 06:50
Cristina Rus, 44 de ani. Lumea o știe ca una dintre cele două blonde de la trupa Blondy. Împreună cu colega ei, Andreea Bănică, Cristina Rus a străfulgerat inimile românilor în urmă cu mai bine de 20 de ani. Căsătorită cu Dragoș Bîlteanu în 2009, s-a așezat la casa ei și l-a făcut pe bărbatul ei mai bogat cu doi copii. O familie frumoasă, pe care CANCAN.RO a surprins-o zilele acestea la restaurant.

E atât de plăcut să vezi zâmbetul tihnit al Cristinei Rus-Bîlteanu. Parcă iese soarele când zâmbește. Zici că nici nu mai e aceeași persoană care a pozat nud în revista High Life în 2006, adică acum 20 de ani!

Chiar dacă acum e mămică și are alte responsabilități în afară de concerte, show-uri și alte evenimente, Cristina Rus se face în continuare remarcată, oriunde s-ar duce. Și nu doar cu zâmbetul și fața de clujeancă, ci și cu haina scurtă din blană de șinșila, sau cu ochelarii de soare și părul care o face să semene cu Sharon Stone în perioada de glorie.

Cristina Rus iese de la restaurant

Cristina Rus încă are suficientă încredere în look-ul său ca să poarte niște pantofi cu tocuri de peste 7 cm înălțime, ce îi pun în valoare posteriorul la care râvneau toți fanii Blondy și pe care cu siguranță mulți și-l amintesc de pe scenele unde Cristina Rus cânta și dansa.

Acum Cristina e departe de a mai dansa și cânta pe scenă în fața fanilor, dar trecerea ei prin Capitală este tot un spectacol, al eleganței și prestanței. Cristina are alura și ținuta unei prime doamne. Lipsește doar coloana oficială și ai putea spune că ambasadoarea Elveției.

Despărțirea trupei Blondy a însemnat și o despărțire a destinelor celor două blonde. În timp ce Cristina Rus a ales direcția căsniciei și a retragerii din lumea mondenă, Andreea Bănică a continuat să cânte până prin 2021, când a avut ultimul hit, ”Dragoste Încercată”, împreună cu Dorian Popa.

