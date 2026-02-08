Prețurile la motorină astăzi, 8 februarie 2026: Unde sunt cele mai mici tarife din București

Șoferii români continuă să urmărească atent evoluția prețurilor la carburanți, iar datele actualizate pentru 8 februarie 2026 arată niveluri relativ stabile față de începutul lunii. Monitorizările platformelor specializate indică intervalele actuale pentru benzină, motorină și GPL, dar și orașele unde se găsesc cele mai mici prețuri la pompă.

Prețurile la carburanți în România, 8 februarie 2026

Datele actualizate din platformele care monitorizează tarifele din benzinării arată că prețurile carburanților au rămas relativ stabile în această perioadă. Astfel, pentru 7 februarie 2026, benzina standard (Euro 95) se situează în intervalul aproximativ 7,66 – 7,73 lei pe litru. Motorina standard are prețuri cuprinse între 7,93 și 8,01 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne cea mai accesibilă variantă de alimentare, cu tarife între 3,84 și 3,99 lei pe litru.

Aceste valori reprezintă nivelurile minime afișate în principalele orașe din țară, însă în anumite stații prețurile pot fi ușor mai ridicate, în funcție de rețeaua de distribuție sau de poziționarea benzinăriei.

Diferențe de preț în marile orașe din România

Monitorizările recente arată că variațiile dintre orașe sunt relativ mici, diferențele fiind de obicei de câțiva bani pe litru. În București, benzina standard ajunge la aproximativ 7,70 lei pe litru, motorina costă în jur de 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul se situează la aproximativ 3,84 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina standard are un preț de aproximativ 7,69 lei pe litru, motorina rămâne la 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul ajunge la circa 3,94 lei pe litru. În Timișoara, benzina este aproximativ 7,70 lei pe litru, motorina ajunge la 8,01 lei pe litru, iar GPL-ul rămâne la 3,84 lei pe litru.

În Iași, benzina standard se apropie de 7,71 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,01 lei pe litru, iar GPL-ul este printre cele mai ridicate, ajungând la circa 3,99 lei pe litru. În Constanța, benzina ajunge la aproximativ 7,73 lei pe litru, motorina la 8,00 lei pe litru, iar GPL-ul la aproximativ 3,97 lei pe litru.

Unde se găsesc cele mai mici prețuri la nivel național

Datele arată că, la nivel local, cele mai mici prețuri identificate în această zi sunt de aproximativ 7,66 lei pe litru pentru benzina standard, la unele stații din județul Timiș. Pentru motorină, cel mai mic preț observat ajunge la aproximativ 7,93 lei pe litru, în anumite stații din zona Constanța. Aceste valori oferă o imagine clară asupra limitelor inferioare ale prețurilor din România în prezent.

Evoluția prețurilor în ultimele zile

Analiza evoluției recente arată că piața carburanților a rămas relativ stabilă. La începutul lunii februarie, benzina avea un preț mediu de aproximativ 7,68 lei pe litru, motorina era în jur de 7,89 lei pe litru, iar GPL-ul ajungea la circa 3,87 lei pe litru. Diferențele din prezent sunt minore, ceea ce indică o perioadă de stabilitate pe piața combustibililor.

Cele mai mici prețuri la carburanți din București

Pentru șoferii din Capitală, cele mai mici tarife identificate astăzi sunt aproximativ 7,69 lei pe litru pentru benzina standard, 7,98 lei pe litru pentru motorină și 3,84 lei pe litru pentru GPL. Acestea reprezintă cele mai mici valori afișate în benzinăriile din București, însă pot varia ușor în funcție de locație sau de promoțiile aplicate de operatori.

Stațiile unde au fost monitorizate aceste prețuri aparțin, în general, rețelelor mari de distribuție, precum Socar, OMV sau Petrom. Aceste rețele afișează uneori tarife apropiate de pragurile minime, în funcție de zona în care sunt amplasate și de strategia comercială.

De ce GPL rămâne cea mai ieftină variantă

Comparativ cu benzina și motorina, GPL-ul continuă să fie opțiunea cea mai accesibilă pentru șoferi. Diferența de preț este semnificativă, ceea ce explică popularitatea acestui carburant, în special în rândul celor care parcurg distanțe mari sau utilizează frecvent autoturismul.

Ce trebuie să știe șoferii

Specialiștii atrag atenția că prețurile pot varia zilnic și chiar de la o stație la alta. Diferențele sunt influențate de costurile logistice, de poziționarea benzinăriilor și de strategiile comerciale ale companiilor petroliere. Pentru a identifica cele mai bune tarife, șoferii pot consulta aplicații și platforme online care monitorizează prețurile în timp real.

Pe 8 februarie 2026, piața carburanților din România se menține într-o zonă de stabilitate, cu variații minore între orașe și între diferite rețele de benzinării. Benzina și motorina rămân la niveluri apropiate de cele din ultimele zile, în timp ce GPL-ul continuă să fie cea mai economică opțiune pentru șoferii români. Monitorizarea constantă a prețurilor rămâne cea mai bună soluție pentru cei care doresc să reducă costurile alimentării.

