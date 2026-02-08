Zgomotul verii care împarte turiștii în două tabere: de ce cicadele și greierii cântă atât de tare și ce ascund sunetele vacanțelor mediteraneene

Pentru unii, sunetul puternic al cicadelor din Grecia, din zona Mediteranei sau chiar de la țară, din România, este coloana sonoră perfectă a verii și a vacanțelor liniștite. Pentru alții, același zumzet continuu devine enervant și greu de suportat, mai ales în nopțile călduroase. Dincolo de preferințe, aceste sunete au explicații fascinante care țin de biologia insectelor și de modul în care acestea comunică și supraviețuiesc.

Cei care au petrecut măcar o vacanță în Grecia, în sudul Italiei, Spania sau în zonele rurale din România știu cât de puternic poate fi zgomotul produs de insectele verii. În timpul zilei, cicadele domină atmosfera cu un sunet continuu și intens, iar odată cu lăsarea serii, greierii preiau rolul și creează un fundal sonor specific nopților calde.

De ce cicadele și greierii cântă atât de tare?

Pentru mulți turiști, acest zgomot este sinonim cu relaxarea, cu mirosul pinilor și cu serile petrecute pe terasă. Alții, însă, îl percep ca pe un sunet obositor, care pare să nu se oprească niciodată. Indiferent de percepție, aceste insecte nu cântă la întâmplare.

Zgomotul produs de cicade, greieri și alte insecte are, în principal, rol de comunicare. Sunetele sunt folosite mai ales pentru împerechere. Masculii sunt cei care produc aceste vibrații sonore, încercând să atragă femelele sau să își marcheze teritoriul.

Sunetele trebuie să fie suficient de puternice pentru a fi auzite la distanță, deoarece insectele trăiesc adesea în vegetație densă sau în copaci. Astfel, zgomotul devine un instrument esențial pentru reproducere și supraviețuire.

Cum produc cicadele zgomotul puternic

Cicadele sunt considerate unele dintre cele mai zgomotoase insecte din lume. Spre deosebire de greieri, ele nu produc sunetul frecând aripile. În schimb, folosesc organe speciale numite timbale, situate pe abdomen. Aceste membrane vibrează extrem de rapid și transformă corpul insectei într-o cutie naturală de rezonanță.

Sunetele cicadelor pot ajunge la un volum impresionant, deoarece trebuie să se transmită de la un copac la altul. Pentru a se proteja, cicadele au timpanul situat chiar lângă aceste organe și îl pot închide în timpul „cântatului”.

Greierii și muzica nopților de vară

Greierii produc sunete diferite, considerate de multe ori mai melodioase. Masculii creează zgomotul frecându-și aripile între ele, proces numit stridulație. Interesant este că aripile greierilor nu doar creează sunetul, ci îl și amplifică.

Greierii folosesc mai multe tipuri de sunete. Un „cântec de chemare” atrage femelele de la distanță, un cântec mai discret este folosit în apropierea acestora, iar un alt tip de sunet este destinat rivalilor, pentru a-i ține la distanță. Ritmul cântecului poate fi influențat de temperatură, devenind mai rapid atunci când aerul este mai cald.

Katydidele și zumzetul verii

Alături de cicade și greieri, katydidele contribuie la peisajul sonor al verii. Și ele folosesc stridulația pentru a produce sunete, frecându-și aripile. Sunetul lor are un ton mai înalt și produce un zumzet pulsatoriu, ușor diferit de cel al greierilor.

De ce sunetele par atât de intense pentru oameni

Deși insectele sunt foarte mici, sunetele lor pot părea extrem de puternice. Acest lucru se datorează frecvenței vibrațiilor produse. Unele sunete sunt percepute de urechea umană ca fiind mai „muzicale”, în timp ce altele creează senzația de zumzet constant.

În plus, atunci când mii de insecte cântă simultan, zgomotul devine mult mai intens. Pentru insecte, acest fenomen are și un rol defensiv, deoarece face mai dificilă identificarea unei singure insecte de către prădători.

De ce se aud mai ales vara și în zonele calde

Insectele precum cicadele și greierii sunt mult mai active la temperaturi ridicate. Căldura le accelerează metabolismul și le permite să producă sunete mai puternice și mai frecvente. De aceea, aceste zgomote sunt asociate cu vacanțele mediteraneene sau cu serile toride de la țară.

Indiferent dacă sunt iubite sau detestate, sunetele produse de cicade, greieri și alte insecte au devenit un simbol universal al verii. Ele marchează schimbarea anotimpurilor, creează atmosfera specifică vacanțelor și reprezintă un element important al echilibrului natural.

Pentru unii, aceste sunete sunt o muzică liniștitoare care amintește de relaxare și natură. Pentru alții, ele rămân doar un zgomot persistent. Însă, dincolo de preferințe, cântecul insectelor este unul dintre cele mai vechi și fascinante spectacole ale naturii.

