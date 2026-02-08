Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă

Farmacia Tei își răsplătește din plin angajații, conform CSID. Chiar dacă muncesc intens, având în vedere numărul mare de clienți și vânzarea pe care o au, remunerația nu e deloc de neglijat, fiind, în general, peste media pieței.

Un farmacist care lucrează la Farmacia Tei are un salariu net cuprins între 4.800 și 6.000 de lei. Venitul variază în funcție de experiență, vechime și locul unde se află unitatea. Salariul este unul competitiv, în comparație cu alte lanțuri mari din domeniu. În rețele precum Dr. Max sau Catena, un angajat obține în jur de 4.400 de lei.

Farmaciștii șefi sunt plătiți mult mai bine, iar suma uimește. În plus, farmaciştii beneficiază și de bonuri de masă, acordate la valoarea maximă legală.

