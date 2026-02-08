Acasă » Știri » Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă

Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă

De: Simona Tudorache 08/02/2026 | 10:32
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă

Farmacia Tei își răsplătește din plin angajații, conform CSID. Chiar dacă muncesc intens, având în vedere numărul mare de clienți și vânzarea pe care o au, remunerația nu e deloc de neglijat, fiind, în general, peste media pieței.

Un farmacist care lucrează la Farmacia Tei are un salariu net cuprins între 4.800 și 6.000 de lei. Venitul variază în funcție de experiență, vechime și locul unde se află unitatea. Salariul este unul competitiv, în comparație cu alte lanțuri mari din domeniu. În rețele precum Dr. Max sau Catena, un angajat obține în jur de 4.400 de lei.

Farmaciștii șefi sunt plătiți mult mai bine, iar suma uimește. În plus, farmaciştii beneficiază și de bonuri de masă, acordate la valoarea maximă legală.

Află sumele complete numai pe csid.ro!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de gol: „Știi cum reacționa?”
Știri
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat…
Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer, iarna
Știri
Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer,…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii...
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de ...
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de gol: „Știi cum reacționa?”
BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată
BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată
Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer, ...
Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer, iarna
Sergiu Cosoiu a fost găsit mort în Italia. Fusese dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni
Sergiu Cosoiu a fost găsit mort în Italia. Fusese dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni
Gabriela Cristea trage un semnal de alarmă? Ce înseamnă scoaterea emisiunii lui Cătălin Măruță ...
Gabriela Cristea trage un semnal de alarmă? Ce înseamnă scoaterea emisiunii lui Cătălin Măruță din grila PRO TV-ului, de fapt
Revin ninsorile în România și temperaturile scad drastic! Avertisment ANM de vreme rece, vânt și ...
Revin ninsorile în România și temperaturile scad drastic! Avertisment ANM de vreme rece, vânt și polei
Vezi toate știrile
×