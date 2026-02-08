Revin ninsorile în România și temperaturile scad drastic! Avertisment ANM de vreme rece, vânt și polei

Revine gerul, ninsorile lovesc în mai multe regiuni ale țări, reapare poleiul. Cei care se așteptau la temperaturi de primăvară în următoarea perioadă, vor fi cu siguranță dezamăgiți. Vremea se răcește accentuat în următoarele trei zile, chiar și în Capitală. Și, spre bucuria copiilor, că tot e vacanță, luni va ninge din nou în București.

Se anunță precipitații, predominant sub formă de ninsoare, în mai multe regiuni ale țării. Duminică și luni, ninsorile ajung în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Ulterior, începând de luni seara și până marți seara, se vor extinde și în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și în zonele montane, conform ANM.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5–10 litri pe metru pătrat, iar în zona de munte și în sud-vestul țării pot ajunge local la aproximativ 15 litri pe metru pătrat. Stratul de zapadă va avea o grosime de 5–10 centimetri în majoritatea regiunilor vizate, iar la munte va atinge, în general, 15 centimetri. Izolat, există riscul să se formeze polei. De asemenea, în sud-vestul, sudul și estul României, vântul va avea o viteză de 45–50 km/h.

Vreme deosebit de rece în Moldova și estul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius, iar cele minime, între -15 și -5 grade Celsius.

Cum va fi vremea în Capitală

Duminică, vremea va fi mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă din an. Spre noapte sunt așteptate ploi, care se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat. Maximele vor ajunge la 6–8 grade, iar minimele la -1…0 grade.

Luni, vremea se răcește simțitor. Gerul nu ne ocolește. Cerul va rămâne mai mult noros, iar în prima parte a zilei vor fi ninsori slabe. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor coborî la -1…0 grade, iar cele minime la -6…-4 grade.

Marți, lucrurile par să se mai îndrepte. Cerul e noros, dar temperatura este de 2 grade.

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Ploile își pot face simțită prezența, dar nu vor fi semnificative. În martie, vremea devine mai blândă.

Citește și: Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România

Citește și: Prognoză meteo Paște 2026. Orașele în care ninge în Duminica Mare, potrivit meteorologilor Accuweather