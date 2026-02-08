Sergiu Cosoiu a fost găsit mort în Italia. Fusese dat dispărut în urmă cu 2 săptămâni

Tragedie românească în Italia! Sergiu Cosoiu, un român ce a fost dat dispărut în urmă cu două săptămâni, a fost găsit, în cele din urmă, fără viață. Sergiu avea 46 de ani și era rezident în San Severino, provincia Macerata din regiunea Marche. Ce s-a întâmplat cu bărbatul?

Sergiu Cosoiu, un român de 46 de ani stabilit în Italia, nu a mai fost văzut din data de 23 ianuarie, atunci când a plecat să facă o drumeție. Familia nu a reușit să îl mai contacteze, iar în data de 24 ianuarie a anunțat dispariția. Acum, după aproape două săptămâni, trupul neînsuflețit al lui Sergiu a fost găsit.

Sergiu Cosoiu a fost găsit mort în Italia

Trupul neînsuflețit al lui Sergiu Cosoiu a fost găsit în dimineața zile de sâmbătă, 7 februarie, în jurul orie 9:30, pe munte, în zona Giampereto din Sarnano. Trei tineri aflați în drumeție pe traseul „Tre Santi” au făcut descoperirea. Românul au fost găsit între Sarnano și Pintura di Bolognola, la aproximativ 1.200 de metri altitudine, în apropierea cascadei.

Tinerii au dat imediat alarma, iar pentru recuperarea trupului neînsuflețit au intervenit pompierii de la detașamentul din Tolentino, o echipă SAF (Speleo Alpino Fluviale) din cadrul sediului central Macerata și tehnicienii serviciului de salvare alpină și speologică.

Sergiu a fost văzut în viață pentru ultima dată în ziua de 23 ianuarie, când ar fi cumpărat un sandviș de la refugiul din Pintura. Potrivit reconstituirilor, bărbatul ar fi pornit pe un traseu prin pădure pentru a face o drumeție, însă ceva s-a întâmplat pe drum.

Principala ipoteză luată în calcul privind cauza decesului este că românul a suferit o cădere accidentală, acesta fiind găsit la baza unei râpe abrupte, cu o înălțime de 40–50 de metri. Trupul era intact, fără urme de atacuri ale animalelor. De asemenea, anchetatorii iau în calcul și varianta în care bărbatului i s-a făcut rău și acesta ar fi fost motivul pentru care ar fi căzut în râpă.

