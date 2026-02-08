Acasă » Știri » Gabriela Cristea trage un semnal de alarmă? Ce înseamnă scoaterea emisiunii lui Cătălin Măruță din grila PRO TV-ului, de fapt

De: Alina Drăgan 08/02/2026 | 11:39
După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de 6 februarie 2026. Gabriela Cristea s-a numărat și ea printre cei care au privit cu sufletul la gură ultima ediție și a tras un semnal de alarmă după încheierea acestei. Ce spune vedeta că înseamnă, de fapt, scoaterea emisiunii lui Cătălin Măruță din grila Pro TV-ului?

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. Acum, partenerul Andrei este liber de contract, iar finalul emisiunii La Măruță a fost privit cu regret de mulți.

Printre cei care au privit cu interes și emoție ultima ediție se numără și Gabriela Cristea. Pentru o perioadă scurtă a făcut și ea parte din echipa show-ului La Măruță, așa că vedeta se simte legată de tot ce s-a întâmplat la Pro TV.

După ce a urmărit ultima ediție, Gabriela Cristea a tras un semnal de alarmă în mediul online. Aceasta a vorbit cu regret despre finalul unei epoci în televiziunea din România. Vedeta a subliniat că veteranii precum Cătălin Măruță încep să dispară de pe micile ecrane, iar televiziunea se îndreaptă acum către o nouă direcție.

„De astăzi televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment, așa cum se făceau pe vremea mea, s-au încheiat odată cu emisiunea La Măruță. Totul merge mai departe, dar parcă se rupe o bucățică din cum se făceau emisiunile pe vremuri.

M-am uita la ultima emisie (inclusiv la pauzele de publicitate, ca sa nu pierd nimic) și pot să spun că am fost privilegiată pentru că am avut onoarea să vin ca invitat în această emisiune și chiar să lucrez pentru o perioada foarte scurtă în decembrie.

Echipa merită aplauze la scenă deschisă iar pe tine, Cătălin Măruță, te felicit pentru cele peste 9.000.000 ore de emisie și știu ca o să continui să faci lucruri extraordinare. Baftă, dragilor!”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

Gabriela Cristea trage un semnal de alarmă /Foto: Social media

Mesajul Gabrielei Cristea a fost văzut și aprobat și de Cătălin Măruță. Acesta i-a mulțumit pentru cuvintele frumoase și a punctat că și fără Pro TV povestea merge mai departe.

„Îți mulțumesc din suflet. Pentru cuvinte, pentru prezență, pentru privirea din interiorul meseriei. Au fost ani făcuți cu inimă, alături de oameni care au contat. Mergem mai departe, dar bucățica aceea rămâne”, a fostul răspunsul oferit de Cătălin Măruță.

