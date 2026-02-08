Revine Cătălin Măruță la Tonomatul DP2?! Vineri a terminat contractul cu Pro TV

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de 6 februarie 2026. Decizia de a renunța la Cătălin Măruță i-a uimit pe mulți, iar acum toată lume se întrebă ce va face prezentatorul în continuare. Ia oare în calcul o revenire la Tonomatul DP2, emisiunea ce l-a adus în atenția publică?

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță a încheiat un capitol important al carierei sale, iar drumul său la Pro TV a luat sfârșit. Acum, partenerul Andrei este liber de contract, iar fanii îi așteaptă cu interes următoarea mișcare.

Revine Cătălin Măruță la Tonomatul DP2?!

În urmă cu ani de zile, Cătălin Măruță și-a început drumul în televiziune la emisiunea Tonomatul DP2, format cu care a avut succes. În anul 2026, acesta părăsea Televiziunea Română și se muta la Realitatea TV, unde a prezentat câteva săptămâni matinalul.

Însă, nu a rezistat prea mult departe de TVR și după doar 6 luni s-a întors la Tonomatul DP2. Cătălin Măruță a renunțat definitiv la locul pe care îl numea „acasă” atunci când a făcut mutarea la Pro TV. Ei bine, acum prezentatorul este, din nou, liber de contract și mulți mizează pe o întoarcere la Televiziunea Română.

Emisiunea Tonomatul DP2 încă există în grila de programe și este difuzată în fiecare zi de vineri, de la ora 10:00 dimineața, și este prezentată de Alexandra Gavrilă, Vlad Corb și Iulian Selea. Cum Cătălin Măruță a considerat mereu Televiziunea Română locul în care se simte acasă, nu este exclus ca acesta să revină acum.

Mai mult, pe lângă sentimentele și amintirile ce îl leagă de Tonomatul DP2, Cătălin Măruță ar putea primi și o ofertă consistentă pentru a se întoarce acum, după 18 ani, „acasă”. Nu este un secret pentru nimeni că salariile de la Televiziunea Română sunt extrem de atrăgătoare.

Pentru moment, Cătălin Măruță nu a făcut niciun anunț în acest sens și rămâne de văzut dacă va lua în considerare o întoarcere la formatul ce l-a făcut celebru în urmă cu ani de zile.

