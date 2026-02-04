Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul s-a năruit

Vestea că emisiunea La Măruță se încheie s-a răspândit rapid și a făcut vâlvă. Însă, se pare că adevărata lovitură pentru Pro TV a venit înainte de acest anunț. Anul 2025 nu a fost unul prea bun pentru postul de televiziune din Pache Protopopescu. Momentul cheie în care totul s-a năruit.

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului se va dizolva din data de 6 februarie 2026. Decizia de a renunța la Cătălin Măruță și la emisiunea sa pare să vină într-un context destul de greu pentru postul de televiziune.

Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță urmează să încheie un capitol important al carierei sale. De asemenea, Pro TV se pregătește să renunțe, în doar câteva zile, la una dintre cele mai longevive emisiuni.

Însă se pare că pe lângă plecarea lui Cătălin Măruță, lucrurile nu sunt prea roz pentru Pro TV și pentru televiziune în general. Anul 2025 a adus o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru majoritatea televiziunilor din România. Publicul nu mai este la fel de receptiv, iar asta s-a simțit imediat.

Chiar dacă Pro TV rămâne lider, pierderile de telespectatori au fost dramatice, iar rapoartele de audiență arată clar acest lucru. Publicul migrează tot mai mult spre mediul online, iar televiziunea pierde teren.

Conform raportului Kantar Media transmis Consiliului Național al Audiovizualului, Pro TV a pierdut în 2025 aproape 70.000 de telespectatori la nivel național comparativ cu 2024. Media pe minut a postului a fost de 551.683 de persoane, ceea ce indică o scădere semnificativă față de anul precedent.

Chiar dacă audiențele au scăzut, show-urile de divertisment au rămas principale atracții. Însă, nici acestea nu mai încântă publicul cum o făceau altă dată. Astfel, cel puțin în cazul Pro TV, grila de program pare să se îndrepte acum către o altă direcție. De exemplu, emisiunea La Măruță o să fie înlocuită cu seriale turcești.

