După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”

O plecare importantă zguduie lumea televiziunii din România, după ce Cătălin Măruță a plecat de la PRO TV, un alt jurnalist a renunțat la aparițiile zilnice pe micul ecran. Este vorba despre Vitalie Cojocari, jurnalist cu o carieră solidă și o prezență extrem de activă și în mediul online.

Vitalie Cojocari a făcut parte din echipa Euronews încă din anul lansării postului în România, în 2022, după o experiență de 17 ani la Pro TV. El a realizat și prezentat emisiunea de prime-time „România lui Vitalie”, difuzată de luni până vineri, între orele 19:00 și 21:00, unde a abordat teme politice și sociale de actualitate.

Anunțul a fost făcut oficial de Euronews România, care a confirmat încheierea colaborării după patru ani, perioadă în care acesta a fost una dintre figurile centrale ale postului. Conducerea televiziunii a subliniat rolul important pe care l-a avut în consolidarea brandului editorial al postului și i-a urat succes în noile sale proiecte.

„După patru ani în care l-ați văzut aproape seară de seară în platourile noastre de televiziune, jurnalistul Vitalie Cojocari, realizator al emisiunii România lui Vitalie, își încheie colaborarea cu Euronews România. Vitalie Cojocari va începe o nouă etapă profesională, în care dorește să dezvolte proiecte de antreprenoriat în mediul digital”, a transmis Euronews.

Euronews România va modifica grila de seară, iar segmentul 19:00-20:00 va fi ocupat de o ediție specială moderată alternativ de Arina Delcea și Gabriel Bălașu, iar jurnalul de la ora 20:00 va fi prezentat de Andreea Popa.

Ce a spus Vitalie Cojocari despre plecarea sa

În perioada următoare, jurnalistul își va concentra activitatea pe dezvoltarea unor inițiative în mediul digital, punând accent pe conținut video pentru platforme precum YouTube și rețele sociale, unde va continua să analizeze subiecte relevante din viața publică

„Voi continua să-mi dezvolt comunitatea online. În plus, vreau să dezvolt şi produse video pentru online, YouTube, Facebook şi alte platforme, unde voi realiza analize politice şi socio-economice pe subiecte care au definit constant activitatea mea editorială, dar voi aborda şi alte domenii de actualitate”, a declarat jurnalistul.

CITEȘTE ȘI: Raluca Pastramă, îngropată în datorii! Pepe o stoarce de bani, ANAF o strânge cu ușa, afacerea e în colaps!

Milionarul care s-a declarat „sărac” în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii i-au descoperit averea uriașă!