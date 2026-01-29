Milionarul care s-a declarat „sărac” în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii i-au descoperit averea uriașă!

Milionarul Alin Ionescu, care a trecut deja prin al doilea divorț, a încercat să obțină reducerea pensiei alimentare pentru cei doi copii din căsnicia cu Cristina Spătar, invocând sărăcia și un venit lunar de… doar 163 de lei. Totuși, adevăratele detalii financiare au lăsat instanța cu gura căscată!

În realitate însă, tabloul descris de probele din dosar și de concluziile judecătorilor spune cu totul altă poveste. Una cu case uriașe, terenuri de sport, vacanțe exotice și zboruri cu avion privat.

„Venit” de 163 de lei și conturi de… 10 milioane de euro

În motivarea cererii sale, Alin Ionescu a arătat că, la momentul acțiunii avea un venit lunar de doar 163 de lei.

”În motivare, apelantul – reclamant a menţionat că în momentul promovării cererii, era angajat pe funcţia de director la societatea ######## , cu un venit de 163 de lei lunar, având în vedere că societatea este în faliment”.

A susținut că nu mai realizează venituri din momentul divorțului, că are conturile indisponibilizate și că în hotărârea de divorț s-a reținut în mod eronat faptul că pensia alimentară urma să fie plătită prin bancă, deși conturile erau deja blocate.

Numai că sechestrul nu este unul minor: asupra conturilor sale sunt instituite o măsură penală asiguratorie, patru popriri civile și trei fiscale, în valoare totală de 54.500.187,34 lei, adică aproximativ 10 milioane de euro (este cercetat într-un dosar de evaziune).

„Nivel de trai sub medie”, într-o proprietate de 9.000 mp

În fața instanței, Alin Ionescu a declarat că duce un trai „normal, sub medie”, iar facturile sunt achitate de tatăl său. A mai susținut că merge în vacanță o dată pe an, pentru maximum trei zile, că nu deține mașini sau ambarcațiuni.

Tot în cadrul interogatoriului, afaceristul a recunoscut însă că locuiește într-o proprietate cu o suprafață de 9.000 de metri pătrați, unde există teren de fotbal, baschet, tenis și piscină, iar îngrijirea acestui domeniu ar fi realizată doar de el și de tatăl său.

O explicație pe care instanța a considerat-o imposibil de susținut, având în vedere dimensiunea proprietății și facilitățile existente.

Avioane private la discreție

Contradicțiile au devenit și mai evidente în momentul în care instanța a analizat declarațiile lui privind stilul de viață.

Cristina Spătar a invocat în instanță că situația financiară a fostului soț este atât de prolifică, încât zboară inclusiv cu avioane private în vacanțe.

”Susţine că tatăl trăieşte în condiţii foarte bune, are o curte şi casă foarte mari, merge în vacanţe cu avioane private, are 2 maşini, 2 motociclete. Potrivit procesului-verbal ascultare minora ####### , aceasta încă nu face meditaţii, mama le cumpără de toate, tatăl nu, nu merg cu tatăl în vacanţe, nu i-a dat bani niciodată, mama îi dă şi mama îi duce în oraş, îi plimbă şi le cumpără rechizite. Nu face sport încă, dar o să facă. Tatăl are condiţii bune, teren de fotbal, baschet, tenis şi piscină şi acesta merge în vacanţe cu avion privat”.

În replică, Alin Ionescu susține că zborurile au fost plătite de un prieten ”cu un business profitabil care îl ia cu el, fără să contribuie cu vreun ban”.

Din procesul verbal de ascultare a unuia dintre copii, reiese că tatăl nu le-ar fi oferit bani, nu i-ar fi luat în vacanțe și nu se implică în cheltuielile curente.

Raportul de anchetă socială de la domiciliul Cristinei Spătar arată că aceasta locuiește cu cei doi copii și actualul soț într-o casă spațioasă, cu parter și etaj, cinci dormitoare, living, trei băi și bucătărie, toate mobilate modern și complet utilate. Copiii au camere proprii, adaptate vârstei lor: fata urmează lecții de pian, iar băiatul este înscris la fotbal.

„Plăteam tot”, dar cu ce bani?

Un alt aspect care a ridicat semne serioase de întrebare este afirmația lui Alin Ionescu potrivit căreia, deși susține că nu mai realizează venituri din 2016, ar fi plătit „tot” pentru copii până în 2019.

În aceeași perioadă, copiii ar fi fost îngrijiți de patru persoane: bone, personal pentru gătit, spălat și curățenie — un stil de viață care presupune cheltuieli consistente și care nu se regăsesc în veniturile modeste declarate.

Verdictul instanței: „Susțineri neverosimile”

Judecătorii au concluzionat că afirmațiile lui Alin Ionescu sunt neverosimile, nu se coroborează cu probele administrate și sunt contrazise flagrant de stilul său de viață.

Instanța a stabilit că situația financiară a lui Alin Ionescu nu s-a deteriorat de la momentul divorțului, că nivelul său de trai rămâne unul ridicat, iar nașterea celui de-al treilea copil (din a doua căsnicie) nu este de natură să justifice reducerea pensiei, așa cum s-a invocat.

Astfel, cererea de diminuare a pensiei alimentare a fost respinsă ca neîntemeiată, instanța considerând că suma de 1.000 de euro este rezonabilă și în interesul celor doi minori.

