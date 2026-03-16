Test de logică | Găsiți numărul care lipsește! Geniile reușesc în 15 secunde

Este luni și este momentul să se exersăm puține mintea. Iar pentru astăzi propunem un test de inteligență care pe mulți îi pune în dificultate. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu toată lumea îl poate desluși. Statisticile arată că doar cei mai înzestrați pot găsi rezolvarea corectă și într-un timp relativ scurt. Tot ce trebuia să faci este să găsești numărul care lipsește

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii. Problema nu este una ușoară, așa că nu mulți vor trece testul.

Găsiți numărul care lipsește

Testul pe care îl propunem astăzi are un grad ridicat de dificultate. Acesta necesită o atenție sporită și o gândirea liberă. Misiunea este în aparență simplă. Se dă următoare înșiruire de numere, iar tot ce trebuie să faci este să descoperit următorul număr din serie.

Cei care au reușit să rezolve testul și au obținut răspunsul corect sunt felicitați și catalogați drept genii. Pentru cei care încă nu au obținut un răspuns sau nu sunt siguri că au găsit soluția corectă oferim rezolvarea în rândurile de mai jos.

Pentru primele două rânduri: 8 ÷ 4 = 2 și 24 ÷ 8 = 3 și 6 ÷ 3 = 2 și 18 ÷ 6 = 3. Observăm că într-un rând: numărul din a doua coloană = 2 × numărul din prima coloană. Iar numărul din a treia coloană = 3 × numărul din a doua coloană.

Aplicând aceeași logică pentru al treilea rând, obținem: 5 × 2 = 10 și 10 × 3 = 30. Prin urmare, numărul lipsă este 30.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

