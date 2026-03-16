Test de logică | Găsiți numărul care lipsește! Geniile reușesc în 15 secunde

De: Alina Drăgan 16/03/2026 | 08:43
Este luni și este momentul să se exersăm puține mintea. Iar pentru astăzi propunem un test de inteligență care pe mulți îi pune în dificultate. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu toată lumea îl poate desluși. Statisticile arată că doar cei mai înzestrați pot găsi rezolvarea corectă și într-un timp relativ scurt. Tot ce trebuia să faci este să găsești numărul care lipsește

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii. Problema nu este una ușoară, așa că nu mulți vor trece testul.

Testul pe care îl propunem astăzi are un grad ridicat de dificultate. Acesta necesită o atenție sporită și o gândirea liberă. Misiunea este în aparență simplă. Se dă următoare înșiruire de numere, iar tot ce trebuie să faci este să descoperit următorul număr din serie.

Cei care au reușit să rezolve testul și au obținut răspunsul corect sunt felicitați și catalogați drept genii. Pentru cei care încă nu au obținut un răspuns sau nu sunt siguri că au găsit soluția corectă oferim rezolvarea în rândurile de mai jos.

Pentru primele două rânduri: 8 ÷ 4 = 2 și 24 ÷ 8 = 3 și 6 ÷ 3 = 2 și 18 ÷ 6 = 3. Observăm că într-un rând: numărul din a doua coloană = 2 × numărul din prima coloană. Iar numărul din a treia coloană = 3 × numărul din a doua coloană.

Aplicând aceeași logică pentru al treilea rând, obținem: 5 × 2 = 10 și 10 × 3 = 30. Prin urmare, numărul lipsă este 30.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test IQ exclusiv pentru genii | 3-3=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri

Test de perspicacitate | Descoperiți numărul ascuns în această iluzie optică

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-3=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-3=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri
Test de perspicacitate | Descoperiți numărul ascuns în această iluzie optică
Teste IQ
Test de perspicacitate | Descoperiți numărul ascuns în această iluzie optică
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Mediafax
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV
Mediafax
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții...
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Click.ro
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în...
