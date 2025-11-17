Acasă » Exclusiv » Fostul soț al Cristinei Spătar, plecare spectaculoasă cu două căprioare. Al doilea divorț i-a redeschis „apetitul”

Fostul soț al Cristinei Spătar, plecare spectaculoasă cu două căprioare. Al doilea divorț i-a redeschis „apetitul”

17/11/2025
Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul! Dar Alin Ionescu nici nu vrea să audă de această zicală și mai mult decât atât, demonstrează contrariul. După distracția de pomină la Uanderful, noaptea s-a încheiat apoteotic. La dublu! Fostul soț al Cristinei Spătar nu pierde timpul și nici nu se mulțumește cu o singură cucerire. Unde-s două, puterea crește, cum ar veni. CANCAN.RO are imagini de neratat cu afaceristul, care a plecat acasă cu „sacul plin”! 

Weekend-ul nu putea trece așa, oricum, pentru Alin Ionescu. După cel de-al doilea divorț, de Larisa Tănăsoiu, afaceristul a ieșit la vânătoare și nu a plecat cu mâna goală. A bifat două capturi, una și una. Dar interesant este faptul că una dintre ele nu este o prezență necunoscută. Dar în cazul în care nu ați reușit să o „reperați”, vă spunem noi despre cine este vorba.

Alin Ionescu a plecat acasă cu două domnișoare.

Mariana Danilenco, fostă concurentă la Puterea Dragostei, s-a lăsat vrăjită de omul de afaceri. Sau ea l-a vrăjit pe el, nici nu mai are importanță cine pe cine, ci câte! Pentru că Mariana a mai luat o prietenă „la pachet”.

Alin Ionescu a bifat o „captură” dublă la Uanderful

Fostul soț al Cristinei Spătar a ieșit din local de parcă lumea era a lui. Cu un trabuc subțire în colțul gurii și un aer de cuceritor desăvârșit, el a fost deschizătorul de drumuri, în ideea în care, ca un adevărat gentleman, le-a ghidat pe cele două domnițe către mașină. Le-a deschis și portiera și s-a asigurat că au intrat ambele cu bine, iar după ce „prada a fost securizată”, le-a însoțit în autovehicul.

Fostul soț al Cristinei Spătar le-a deschis portiera mașinii

Mariana părea tare încântată, cu zâmbetul până la urechi, probabil entuziasmată de turnura pe care a luat-o o seară de distracție. De precizat ar mai fi că trio-ul era și asortat din punct de vedere cromatic, de zici că s-au vorbit înainte (mai știi?). Toți în negru, îmbrăcați la patru ace, de parcă erau într-o misiune secretă. Cum s-a încheiat misiunea, ei știu mai bine, dar cert este că Alin Ionescu e pe cai mari și profită din plin de statutul de burlac.

×