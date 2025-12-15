Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit uriaș!

Pe lângă cariera în sport, Florin Tănase, fotbalistul FCSB, a dat lovitura și în afaceri. Aceasta a marcat un succes impresionant pe piața imobiliară. A construit un complex rezidențial, iar apartamentele se vând ca pâinea caldă, în ciuda prețurilor piperate. Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase?

Florin Tănase a obținut un succes financiar impresionant pe piața imobiliară. Alături de agentul FIFA Florin Vulturar, internaționalul român a vândut aproximativ 75% din apartamentele complexului rezidențial din zona de nord a Capitalei, făcând un profit de aproximativ 20 de milioane de euro.

Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase

Complexul rezidențial al lui Florin Tănase este situat în zona de nord a Bucureștiului, pe un teren achiziționat de la Gigi Becali, patronul echipei FCSB. Mai mulți oameni din lumea fotbalului au investit în acest complex rezidențial. Printre aceștia se numără Risto Radunovic, Andrei Cordea, Deian Sorescu și Tony da Silva.

„Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară. Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, spunea Florin Tănase.

Ei bine, după cum spune chiar Florin Tănase, apartamentele sunt unele premiu, iar prețurile sunt și ele pe măsură. De exemplu, un apartament tip studio se vinde la prețul 119.830 de euro. Iar un apartament cu două camere pornește de la prețul de 132.400 de euro + TVA.

În ceea ce privește un apartament cu 3 camere, prețul de pornire este de 208.900 de euro + TVA. Iar în cazul unui apartament cu 4 camere, cei interesați trebuie să scoată din buzunar de la 268.700 de euro + TVA.

Foto: Instagram