Acasă » Știri » Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit uriaș!

Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit uriaș!

De: Alina Drăgan 15/12/2025 | 19:12
Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit uriaș!
Cât costă un apartamente în complexul rezidențial a lui Florin Tănase /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Pe lângă cariera în sport, Florin Tănase, fotbalistul FCSB, a dat lovitura și în afaceri. Aceasta a marcat un succes impresionant pe piața imobiliară. A construit un complex rezidențial, iar apartamentele se vând ca pâinea caldă, în ciuda prețurilor piperate. Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase?

Florin Tănase a obținut un succes financiar impresionant pe piața imobiliară. Alături de agentul FIFA Florin Vulturar, internaționalul român a vândut aproximativ 75% din apartamentele complexului rezidențial din zona de nord a Capitalei, făcând un profit de aproximativ 20 de milioane de euro.

Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase

Complexul rezidențial al lui Florin Tănase este situat în zona de nord a Bucureștiului, pe un teren achiziționat de la Gigi Becali, patronul echipei FCSB. Mai mulți oameni din lumea fotbalului au investit în acest complex rezidențial. Printre aceștia se numără Risto Radunovic, Andrei Cordea, Deian Sorescu și Tony da Silva.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

„Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară.

Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, spunea Florin Tănase.

Ei bine, după cum spune chiar Florin Tănase, apartamentele sunt unele premiu, iar prețurile sunt și ele pe măsură. De exemplu, un apartament tip studio se vinde la prețul 119.830 de euro. Iar un apartament cu două camere pornește de la prețul de 132.400 de euro + TVA.

În ceea ce privește un apartament cu 3 camere, prețul de pornire este de 208.900 de euro + TVA. Iar în cazul unui apartament cu 4 camere, cei interesați trebuie să scoată din buzunar de la 268.700 de euro + TVA.

Gigi Becali impune cea mai bizară amendă la FCSB: ”Am ajuns cea mai nebună echipă”

Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel…
Cele 3 zodii care dau lovitura vieții lor, înainte de Revelion. Eforturile din ultimele luni dau roade!
Știri
Cele 3 zodii care dau lovitura vieții lor, înainte de Revelion. Eforturile din ultimele luni dau roade!
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
Cele 3 zodii care dau lovitura vieții lor, înainte de Revelion. Eforturile din ultimele luni dau roade!
Cele 3 zodii care dau lovitura vieții lor, înainte de Revelion. Eforturile din ultimele luni dau roade!
S-a lansat ArcMedia, cel mai mare grup de publishing din România
S-a lansat ArcMedia, cel mai mare grup de publishing din România
Și-au mai dat o șansă, de dragul fetiței lor?! Cum a fost surprins celebrul cuplu, după anunțul ...
Și-au mai dat o șansă, de dragul fetiței lor?! Cum a fost surprins celebrul cuplu, după anunțul despărțirii
Gerald Butler, pălmuit de Alina Pușcău! De ce a răbufnit fosta concurentă de la Asia Express 2025: ...
Gerald Butler, pălmuit de Alina Pușcău! De ce a răbufnit fosta concurentă de la Asia Express 2025: ”L-am luat de cravată!”
Ce avere avea Rodica Stănoiu, de fapt. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii
Ce avere avea Rodica Stănoiu, de fapt. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii
Vezi toate știrile
×