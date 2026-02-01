Fructele pe care europenii le adoră și care sunt tot mai pline de pesticide. Avertismentul specialiștilor

Mai multe organizații pentru protecția mediului trag un semnal de alarmă după ce au descoperit „cocktailuri de pesticide” toxice în merele vândute în toată Europa.

Pan Europe, o coaliție de ONG-uri care militează împotriva utilizării pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mere cumpărate din 13 țări europene, inclusiv Franța, Spania, Italia și Polonia, din punctul de vedere al reziduurilor chimice, scrie The Guardian.

Potrivit analizei, 85% din probe conțineau mai multe reziduuri de pesticide, au declarat organizațiile, unele mere prezentând urme de până la șapte substanțe chimice diferite.

Pan Europe a sfătuit consumatorii să cumpere mere organice sau să curețe merele cultivate convențional înainte de a le consuma.

În 71% din cazuri, Pan Europe a detectat pesticide clasificate printre cele mai periculoase din UE, așa-numitele „candidate pentru înlocuire”, pe care Uniunea Europeană își propune să le elimine treptat cât mai curând posibil.

Tot mai multe pesticide în fructele consumate de europeni

Analiza a constatat, de asemenea, că 64% din probe conțineau cel puțin o substanță de tip per- și polifluoroalchil, cunoscută și sub numele de PFA sau „substanță chimică permanentă”.

Reziduurile de pesticide sunt permise în UE sub anumite niveluri maxime. Însă Pan Europe a avertizat asupra „efectului de cocktail”, atunci când consumatorii sunt expuși la mai multe pesticide simultan într-un singur produs.

Martin Dermine, un oficial de rang înalt în cadrul coaliției, a criticat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară pentru evaluarea individuală a pesticidelor, mai degrabă decât a riscului reprezentat de „expunerea multiplă” la mai multe substanțe.

„În acest raport, arătăm că 85% dintre mere au reziduuri multiple și nu știm dacă sunt sigure pentru consum sau nu”, a spus el, subliniind potențialele legături ale acestor amestecuri de substanțe cu cancerul și infertilitatea.

Dacă aceleași mere ar fi vândute ca alimente procesate pentru bebeluși, 93% din probe ar fi interzise, ​​a mai transmis Pan Europe, deoarece reziduurile lor de pesticide depășesc limitele mai stricte stabilite pentru copiii sub trei ani. Regulile UE sunt mai dure pentru alimentele pentru bebeluși, pentru a proteja dezvoltarea timpurie, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Cercetătorii din Spania susțin că au găsit leacul pentru cancerul pancreatic

Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii