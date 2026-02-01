Acasă » Știri » Știri externe » Fructele pe care europenii le adoră și care sunt tot mai pline de pesticide. Avertismentul specialiștilor

De: Daniel Matei 02/02/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Mai multe organizații pentru protecția mediului trag un semnal de alarmă după ce au descoperit „cocktailuri de pesticide” toxice în merele vândute în toată Europa.

Pan Europe, o coaliție de ONG-uri care militează împotriva utilizării pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mere cumpărate din 13 țări europene, inclusiv Franța, Spania, Italia și Polonia, din punctul de vedere al reziduurilor chimice, scrie The Guardian.

Potrivit analizei, 85% din probe conțineau mai multe reziduuri de pesticide, au declarat organizațiile, unele mere prezentând urme de până la șapte substanțe chimice diferite.

Pan Europe a sfătuit consumatorii să cumpere mere organice sau să curețe merele cultivate convențional înainte de a le consuma.

În 71% din cazuri, Pan Europe a detectat pesticide clasificate printre cele mai periculoase din UE, așa-numitele „candidate pentru înlocuire”, pe care Uniunea Europeană își propune să le elimine treptat cât mai curând posibil.

Tot mai multe pesticide în fructele consumate de europeni

Analiza a constatat, de asemenea, că 64% din probe conțineau cel puțin o substanță de tip per- și polifluoroalchil, cunoscută și sub numele de PFA sau „substanță chimică permanentă”.

Reziduurile de pesticide sunt permise în UE sub anumite niveluri maxime. Însă Pan Europe a avertizat asupra „efectului de cocktail”, atunci când consumatorii sunt expuși la mai multe pesticide simultan într-un singur produs.

Martin Dermine, un oficial de rang înalt în cadrul coaliției, a criticat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară pentru evaluarea individuală a pesticidelor, mai degrabă decât a riscului reprezentat de „expunerea multiplă” la mai multe substanțe.

„În acest raport, arătăm că 85% dintre mere au reziduuri multiple și nu știm dacă sunt sigure pentru consum sau nu”, a spus el, subliniind potențialele legături ale acestor amestecuri de substanțe cu cancerul și infertilitatea.

Dacă aceleași mere ar fi vândute ca alimente procesate pentru bebeluși, 93% din probe ar fi interzise, ​​a mai transmis Pan Europe, deoarece reziduurile lor de pesticide depășesc limitele mai stricte stabilite pentru copiii sub trei ani. Regulile UE sunt mai dure pentru alimentele pentru bebeluși, pentru a proteja dezvoltarea timpurie, mai scrie sursa citată.

