Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii

Unii oameni care trăiesc până la o vârstă înaintată pun acest lucru pe seama unui pahar de whisky consumat seara, alții pe seama faptului că evită stresul și necazurile. Acum, oamenii de știință cred că au descifrat un secret cheie al vieții lungi și spun că acesta este unul relativ simplu.

Într-un articol publicat în revista Science, cercetătorii au descris cum studiile anterioare care au încercat să descifreze componenta genetică a duratei de viață umane nu au ținut cont de faptul că unele vieți au fost scurtate de accidente, crime, boli infecțioase sau alți factori extrinseci. O astfel de „mortalitate extrinsecă” crește odată cu vârsta, deoarece oamenii devin adesea mai fragili, explică The Guardian.

Profesorul Uri Alon și colegii săi de la Institutul de Știință Weizmann din Israel spun că adevărata contribuție a geneticii la variația duratei de viață umane a fost neînțeleasă total până acum.

Echipa a analizat „ereditabilitatea”, proporția de modificare a unei caracteristici precum înălțimea, greutatea corporală sau durata de viață în cadrul unei populații, care poate fi atribuită geneticii mai degrabă decât factorilor de mediu. Alon, coautor al cercetării, și colegii săi, au spus că astfel de cifre sunt subestimări.

„Sper că acest lucru îi va inspira pe cercetători să facă o căutare aprofundată a genelor care influențează durata de viață. Aceste gene ne vor spune mecanismele care guvernează ceasurile noastre interne. Ele pot fi într-o zi transformate în terapie pentru a încetini rata îmbătrânirii și, în acest fel, a încetini simultan toate bolile legate de vârstă”, explică cercetătorul.

Genetica, rol crucial în speranța de viață

Echipa a creat un model matematic care ia în considerare mortalitatea extrinsecă și impactul îmbătrânirii biologice și l-a calibrat folosind corelații ale duratei de viață din seturi de date istorice ale unor mii de perechi de gemeni din Danemarca și Suedia. Ei au eliminat impactul mortalității extrinseci pentru a dezvălui semnalul îmbătrânirii biologice, care este cauzată de genetică. Rezultatele sugerează că aproximativ 50% din variația duratei de viață umane se datorează geneticii – o cifră despre care cercetătorii au spus că este similară cu cea observată la șoarecii analizați în laborator.

Cealaltă jumătate din variația duratei de viață umane, au spus specialiștii, este probabil explicată de factori precum efectele biologice aleatorii și influențele mediului.

„Aici ne-am aștepta să găsim toți factorii obișnuiți: stilul de viață, dieta, exercițiile fizice, relațiile sociale, mediul și multe altele”, a spus Ben Shenhar, coautor al cercetării, adăugând că stilul de viață și mediul vor deveni probabil mai importante pe măsură ce îmbătrânim.

