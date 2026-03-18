Benzina a ajuns la 8,61 lei/l în România: cât plătesc șoferii pentru un plin și unde sunt cele mai mari prețuri

Prețurile carburanților continuă să crească în România și au ajuns la un nou nivel de referință. Benzina standard a urcat la 8,61 lei/l, motorina a ajuns la 9,24 lei/l, iar GPL-ul a depășit pragul de 4 lei/l, fiind cotat la 4,01 lei/l. Valorile sunt aproape uniforme la nivel național, iar tendința rămâne una de scumpire.

În acest moment, piața s-a stabilizat în jurul următoarelor valori:

Benzină standard 95 : 8,61 lei/l

: 8,61 lei/l Motorină standard : 9,24 lei/l

: 9,24 lei/l GPL auto: 4,00 lei/l

Motorina rămâne cel mai scump carburant, iar GPL-ul cea mai accesibilă variantă.

București: cât costă carburantul azi

În Capitală, prețurile sunt foarte apropiate de media din țară:

Benzină : 8,49 lei/l

: 8,49 lei/l Motorină: 9,21 lei/l

9,21 lei/l GPL: 3,57 lei/l

Diferențele între benzinării sunt minore, de câțiva bani pe litru.

Marile orașe din România

În orașele mari, nivelul este aproape identic:

Cluj-Napoca:

Benzină: 8,50 lei/l

Motorină: 9,22 lei/l

GPL: 4,00 lei/l

Timișoara:

Benzină: 8,54 lei/l

Motorină: 9,17 lei/l

GPL: 3,58 lei/l

Iași:

Benzină: 8,61 lei/l

Motorină: 9,22 lei/l

GPL: 4,00 lei/l

Constanța:

Benzină: 8,53 lei/l

Motorină: 9,20 lei/l

GPL: 3,56 lei/l

În unele zone pot apărea variații mici, dar nivelul general este același.

Tendința pieței

Evoluția din această perioadă arată clar direcția:

Benzina a ajuns la 8,61 lei/l

Motorina a depășit pragul de 9 lei/l și a ajuns la 9,24 lei/l

GPL-ul a trecut de 4 lei/l și este la 4,01 lei/l

Scumpirile au fost constante, în special la motorină.

Cât costă un plin acum

Pentru un rezervor de 50 litri:

Benzină (8,61 lei/l): 430 lei Motorină (9,24 lei/l): 462 lei GPL (4,01 lei/l): 200 lei

Diferența dintre benzină și motorină devine tot mai mare.

Rezumatul zilei de azi

Prețurile actuale confirmă o nouă realitate pentru șoferii din România:

Motorina este deja peste pragul de 9 lei/l, GPL-ul a trecut de 4 lei/l, iar tendința generală este de creștere în toate marile orașe din țară.

CITEȘTE ȘI: Avertismentul şefului OMV despre o posibilă criză de combustibil: „Conduceți mai puțin și mai încet”

Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”