Benzina a ajuns la 8,61 lei/l în România: cât plătesc șoferii pentru un plin și unde sunt cele mai mari prețuri

De: Paul Hangerli 18/03/2026 | 07:20
Prețurile carburanților continuă să crească în România și au ajuns la un nou nivel de referință. Benzina standard a urcat la 8,61 lei/l, motorina a ajuns la 9,24 lei/l, iar GPL-ul a depășit pragul de 4 lei/l, fiind cotat la 4,01 lei/l. Valorile sunt aproape uniforme la nivel național, iar tendința rămâne una de scumpire.

În acest moment, piața s-a stabilizat în jurul următoarelor valori:

  • Benzină standard 95: 8,61 lei/l
  • Motorină standard: 9,24 lei/l
  • GPL auto: 4,00 lei/l

Motorina rămâne cel mai scump carburant, iar GPL-ul cea mai accesibilă variantă.

București: cât costă carburantul azi

În Capitală, prețurile sunt foarte apropiate de media din țară:

  • Benzină: 8,49 lei/l
  • Motorină: 9,21 lei/l
  • GPL: 3,57 lei/l

Diferențele între benzinării sunt minore, de câțiva bani pe litru.

Marile orașe din România

În orașele mari, nivelul este aproape identic:

Cluj-Napoca:

  • Benzină: 8,50 lei/l
  • Motorină: 9,22 lei/l
  • GPL: 4,00 lei/l

Timișoara:

  • Benzină: 8,54 lei/l
  • Motorină: 9,17 lei/l
  • GPL: 3,58 lei/l

Iași:

  • Benzină: 8,61 lei/l
  • Motorină: 9,22 lei/l
  • GPL: 4,00 lei/l

Constanța:

  • Benzină: 8,53 lei/l
  • Motorină: 9,20 lei/l
  • GPL: 3,56 lei/l

În unele zone pot apărea variații mici, dar nivelul general este același.

Tendința pieței

Evoluția din această perioadă arată clar direcția:

  • Benzina a ajuns la 8,61 lei/l
  • Motorina a depășit pragul de 9 lei/l și a ajuns la 9,24 lei/l
  • GPL-ul a trecut de 4 lei/l și este la 4,01 lei/l

Scumpirile au fost constante, în special la motorină.

Cât costă un plin acum

Pentru un rezervor de 50 litri:

  1. Benzină (8,61 lei/l): 430 lei
  2. Motorină (9,24 lei/l): 462 lei
  3. GPL (4,01 lei/l): 200 lei

Diferența dintre benzină și motorină devine tot mai mare.

Rezumatul zilei de azi

Prețurile actuale confirmă o nouă realitate pentru șoferii din România:

  • Benzină: 8,61 lei/l
  • Motorină: 9,24 lei/l
  • GPL: 4,01 lei/l

Motorina este deja peste pragul de 9 lei/l, GPL-ul a trecut de 4 lei/l, iar tendința generală este de creștere în toate marile orașe din țară.

