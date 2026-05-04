Pepe și Vasilică Ceterașu, noi dezvăluiri după țeapa din Austria: ”Nu avea de unde să plătească”

De: Simona Vlad 04/05/2026 | 22:19

Ce trebuia să fie un eveniment de top s-a transformat într-un carusel de emoții, bani împărțiți pe bucăți și decizii luate pe loc. Festivalul dintr-un orășel din Austria, organizat pentru comunitate de români de acolo, a lăsat gaură în buzunarul mai multor artiști de la noi. Să fi fost vorba de rea intenție? Află pe CANCAN.ro!

Vasilică Ceterașu: „Omul a fost bine intenționat, nu a fost vorba de țeapă”

Vasilică Ceterașu a povestit cum organizatorul încerca să țină totul în viață, venind constant cu bani din încasări. Cântărețul de muzică populară nu ia în calcul să fi fost victima unei țepe de proporții, cine spune că a fost vorba de ghinion pentru organizator, care s-a străduit să împace și capra, și varza. Vezi emisiunea integrală aici!

„Omul din jumătate în jumătate de oră mergea să facă încasări și venea la noi și ne dădea bani. Ține 1.000 euro, ține 500 euro, dar nu ne-a dat toți banii. Majoritatea am primit ceva din bani, dar nu integral. Sigur că am urcat pe scenă. Eu am plecat pe la opt pentru că aveam alt eveniment. Din ce am înțeles, alții au zis că e țeapă și n-au mai urcat. Omul a fost bine intenționat, dar a fost o greșeală mare de organizare.”

Promisiunile sunau bine pe hârtie: sute de rezervări și un public numeros care ar fi trebuit să umple locația. În realitate, scaunele au rămas goale, iar încasările nu au mai putut susține investiția uriașă. Mulți dintre cei care confirmaseră prezența nu au mai venit, iar un eveniment gratuit organizat cu o seară înainte a atras mulțimea.

„S-a bazat pe peste 1.600 de persoane care au făcut rezervări, dar nu au mai venit. I-a speriat prețul, plus că altcineva a făcut eveniment gratis în aceeași zi. Lumea s-a dus acolo. Eu mi-am luat 500 euro avans, apoi 1.000 înainte de scenă și încă 500 după. Important e că mi-am plătit taraful. Am fost cu Taraful Moroșenilor după mine.”

Pepe: „Nu avea de unde să ne plătească”

Pe de altă parte, Pepe nu a mai stat pe gânduri și a luat o decizie radicală. A plecat imediat după ce a văzut că realitatea din teren nu seamănă cu ce fusese promis. Artistul ne-a spus că nu a vrut să-și riște imaginea și timpul pentru un eveniment care nu era pregătit.

„Am avut un contract, au plătit un avans și bilete de avion. Când am ajuns acolo, nu era nimic organizat. Nu m-am urcat pe scenă și am plecat. A fost o pierdere de timp. Nu cred că ne-a păcălit cineva intenționat. Pur și simplu nu avea de unde să plătească. Lipsă de experiență totală. A dat avansuri, dar nu a organizat mai departe.”

