Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este una dintre cele mai celebre artiste din România

O fotografie veche, cu o fetiță mică, blondă, pare una obișnuită. Ei bine, nu este deloc așa și asta pentru că poza ascunde una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Fetița cu vise mari a ajuns în prezent să cânte în fața unui public numeros și să lanseze piese care se aud și peste hotare. Îți dai seama cine este?

Imagini de ani de zile, care înrămează copiii obișnuiți sau persoane cunoscute astăzi, apar adesea pe rețelele de socializare. O fotografie veche care prezintă o fetiță micuță, blondă, cu privire pătrunzătoare, ascunde o prezență importantă în lumea muzicii românești. O artistă iubită de public, care nu este apreciată și cunoscută doar datorită pieselor de succes, dar și datorită umorului de care a dat dovadă de-a lungul anilor.

Cine este fetița din imagine?

Fografia o prezintă pe nimeni alta decât Delia Matache. Artista are una dintre cele mai bune voci din România și a reușit să fie cunoscută inclusiv peste hotare. Cariera ei a început de mică, deoarece a știut ce își dorește: să fie pe scenă. De-a lungul timpului a lansat sute de hituri și se află în topul celor mai bine plătite cântărețe de la noi. Averea sa estimativă este între 15 și 18 milioane de euro.

De la fetița din imagine a ajuns una dintre cele mai apreciate și influente persoane din țară. Aceasta a dat dovadă de multe ori de perseverență, talent și autenticitate, astfel, a devenit un exemplu de urmat pentru multe persoane pasionate de muzică și nu numai. Mai mult decât atât, vedeta este foarte prezentă în mediul online. Din acest motiv, și-a construit o comunitate impresionantă care o urmărește constant. Aproape trei milioane de urmăritori are Delia pe Instagram, acolo unde îi ține aproape de orice eveniment important din viața ei. De asemenea, are în permanență apariții creative și autentice.

Delia Matache a împlinit pe 7 februarie 44 de ani și se menține în formă în continuare. În plus, aniversarea sa a fost și mai specială, mai ales că în acest an a ales să sărbătorească printr-un concert aniversar. Blondina a vorbit și despre ce își dorește pe viitor.

Îmi doresc să fie viața frumoasă, nu foarte grea, să am mult timp pentru mine, să nu am stres, de astea… greu de îndeplinit!, a declarat ea într-o emisiune TV.

