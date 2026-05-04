A venit nota de plată pentru milionarul cu leafă-record, după ce și-a amenințat soția. Divorț și împărțirea unei averi colosale!

De: Keva Iosif 04/05/2026 | 22:30
Lumea bună a Capitalei fierbe din nou, iar de data aceasta miza este una cu multe zerouri și nervi întinși la maximum! Milionarul Daniel Tudor, fost șef al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cunoscut pentru veniturile sale spectaculoase din perioada în care încasa aproape 200.000 de lei lunar dintr-o funcție de top în aparatul de stat, a ajuns în centrul unui scandal de proporții cu cea de-a doua soție, Ramona.

Totul ar fi pornit de la o discuție tensionată în cuplu, transformată într-un episod greu de imaginat. Potrivit informațiilor recente, o simplă replică despre intenția de divorț ar fi declanșat o reacție extremă din partea milionarului. Într-un moment de furie, acesta ar fi recurs la un gest șocant: și-ar fi amenințat soția cu un cuțit!

De aici, lucrurile au escaladat rapid. Speriată, Ramona a apelat numărul de urgență 112 și a mers ulterior la poliție, unde a solicitat emiterea unui ordin de protecție. Instanța nu doar că i-a dat dreptate, dar a decis o măsură suplimentară pentru siguranța ei: monitorizarea milionarului cu brățară electronică.

Daniel Tudor și-a amenințat soția cu un cuțit/ sursa foto: Mediafax

Pentru Daniel Tudor, consecințele nu s-au oprit aici. Ordinul de protecție a deschis oficial un nou ”capitol”, iar Ramona a inițiat procedura de divorț, așa cum de altfel intenționa de ceva vreme. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, aceasta a trecut la pasul următor, care transformă acest conflict într-un ”jihad” financiar: partajul! Pentru că miza este uriașă…

Vorbim despre o avere considerabilă, acumulată în ani de carieră în zona de vârf a sistemului financiar, iar estimările neoficiale indică faptul că Daniel Tudor ar putea împărți bunuri de ordinul milioanelor de euro. În scenariul cel mai dur pentru el, acesta ar putea pierde până la jumătate din patrimoniu.

Soția lui Daniel Tudor a cerut ordin de protecție împotriva milionarului. sursă – social media

Dimensiunea reală a averii lui a ieșit la iveală spre finalul primului său divorț… și este halucinantă!

Milionarul cu 25 de conturi, din nou în „ring”: averea uriașă, pusă pe masa unui alt divorț exploziv

În perioada în care era căsătorit cu fosta senatoare Doina Tudor, cei doi formau un cuplu cu un portofoliu impresionant de proprietăți și investiții. Potrivit declarațiilor de avere de la acel moment, aceștia dețineau 7 case de locuit și 4 apartamente, situate în București, Snagov, Turcia, Belgia și Statele Unite.

Pe lângă toate astea, au achiziționat 8 terenuri intravilane în București, Snagov și Turcia, însumând aproape 40.000 de metri pătrați, la care se adăugau peste 15 hectare de teren agricol în Ilfov, Vâlcea și Buzău, plus o parcelă de teren forestier de aproximativ 2.500 de metri pătrați.

Probabil cel mai impresionant detaliu din declarația de avere rămân cele 25 de conturi bancare, cu plasamente în România și în străinătate, inclusiv în Cipru, Turcia și Statele Unite. În total, lichiditățile declarate depășeau lejer 3 milioane de euro.

Cu siguranță după primul divorț a împărțit o parte din avere cu fosta soție, însă și dacă s-ar fi înjumătățit, miza în partajul recent, cu Ramona, rămâne extrem de mare!

Este de interesant de reamintit și cum a început relația lui cu Ramona, pentru că e spicy rău de tot! Fostă câștigătoare Miss în 2005, aceasta i-a fost consilieră, iar la vremea respectivă era căsătorită cu un alt milionar, pe nume Savas Gunata. Relația dintre cei doi a evoluat rapid, iar familiile Tudor-Gunata au ajuns să se împrietenească.

Ba mult decât atât, milionarul a fost cel care i-a devenit părinte spiritual fiicei Ramonei. Iar de la naș-fină până la o poveste amoroasă pe care nimeni nu o anticipa a fost doar un pas. Cei doi s-au îndrăgostit, deși erau ambii căsătoriți, iar după ceva vreme au decis să-și unească destinele. Povestea celor doi a durat ani buni, dar cum în orice relație nu e totul doar lapte și miere, lucrurile au început să se șubrezească. Iar de acolo până la certuri și chiar amenințări grave a fost, iată, doar un pas.

