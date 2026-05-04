Momentul de la priveghiul lui Mircea Lucescu care a impresionat întreaga familie. Matei Lucescu: ”N-aveam cum să ne imaginăm”

După dispariția lui Mircea Lucescu, considerată de mulți drept una dintre cele mai grele pierderi din istoria fotbalului românesc, nepotul său, Matei Lucescu, a ales să vorbească deschis despre viața marelui antrenor. Invitat în podcastul Altceva cu Adrian Artene, Matei Lucescu oferit o perspectivă intimă asupra familiei și a valorilor care au definit cariera legendarului antrenor.

Ziua în care Mircea Lucescu s-a stins a lăsat un gol greu de umplut, nu doar în inimile apropiaților, ci și în întreg fotbalul românesc. A fost un moment care a unit oameni din toate generațiile, transformând durerea într-un omagiu colectiv pentru o carieră impresionantă. Stadionul și tribunele au devenit simboluri ale recunoștinței, iar impactul pierderii continuă să fie resimțit.

Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluiri la Altceva cu Adrian Artene

În cadrul dialogului cu Adrian Artene, Matei Lucescu a vorbit despre unul dintre cele mai emoționante momente trăite la priveghiul organizat pe Arena Națională. Nu a fost vorba doar despre numărul impresionant de oameni veniți să-și ia rămas-bun, ci mai ales despre poveștile personale pe care aceștia le-au împărtășit familiei. Un episod anume i-a rămas întipărit: întâlnirea cu un bărbat care și-a amintit cum, în copilărie, Mircea Lucescu i-a promis bilete la un meci și s-a ținut de cuvânt, căutându-l special după partidă.

Discuția a atins și subiectul criticilor venite de-a lungul timpului, inclusiv înaintea unor meciuri importante, precum cel dintre România și Turcia. Potrivit nepotului, chiar dacă aceste reacții ar fi putut avea un impact, Mircea Lucescu nu a lăsat niciodată să se vadă. A rămas constant în atitudine, păstrând o imagine de control și echilibru, indiferent de presiunea externă.

Adrian Artene: Matei, la Arena Națională au fost multiple dovezi de iubire față de bunicul tău. A existat vreun gest care te-a impresionat în mod special?

Matei Lucescu: Atunci când am fost la priveghi și am văzut toți acei oameni care veneau și își luau rămas bun și ne salutau. Mai erau anumiți oameni care ne povesteau cum l-au cunoscut, în ce context l-au cunoscut, cum s-au văzut. Mi-aduc aminte de un domn care a venit să ne spună că atunci când era mic, un domn pe la 50-55 de ani, atunci când era el copil, fusese la un meci, l-a întâlnit pe Mircea și i-a promis două bilete pentru următorul meci. Și zicea că își aduce aminte că după meci a venit și l-a căutat în mod special pe pe acel băiat la momentul respectiv, să-i dea cele două bilete.

Adrian Artene: Și au fost lansate și niște critici. Întotdeauna alții știu mai bine cam ce ar trebui să convocăm, cum să arate lotul, cum să jucăm. Era afectat de aceste critici sau le lăsa deoparte?

Matei Lucescu: Mircea a fost mereu genul de persoană care chiar dacă l-ar fi afectat, nu s-ar fi văzut.

