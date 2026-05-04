Romeo Vasiloni divulgă tot! Ce se ascunde, de fapt, în spatele despărțirii dintre Răzvan și Ella: “E momentul perfect să profite”

Romeo Vasiloni a intervenit în subiectul momentului și a analizat despărțirea dintre Răzvan Kovacs și Ella. Fosta ispită de la Insula Iubirii a vorbit pentru CANCAN.RO despre posibilele scenarii pe care cei doi le-ar fi putut pune în aplicare pentru a atrage atenția românilor, din nou. Ce înseamnă, de fapt, această despărțire? Marketing sau se întoarce la Ema?! Declarațiile lui exclusive, în articol.

Totul a început cu zvonurile din online legate de ruptura dintre cei doi la o perioadă foarte scurtă după ce și-au oficializat relația. Întreaga situație a fost confirmată oficial chiar de Răzvan Kovacs pentru CANCAN.RO, iar motivul separării a ieșit la suprafață (VEZI AICI).

Romeo Vasiloni analizează despărțirea momentului: „70% a fost marketing”

Ei bine, după declarațiile controversate ale fostului concurent Insula iubirii, internauții au început să comenteze subiectul și să își dorească mai multe informații din interiorul situației. Contactat de CANCAN.RO, Romeo Vasiloni a analizat despărțirea momentului. Pe lângă faptul că nu a fost deloc mirat să audă vestea rupturii, Romeo ne-a mărturisit mai multe scenarii care s-ar putea petrece acum, de fapt, în mintea celor doi protagoniști. Marketing sau se întoarce la Ema?!

„Eu am spus de la început că nu o să le țină relația asta închipuită. Nu știu dacă a fost chiar totul de marketing, dar cu siguranță 70% a fost marketing. Îți dai seama că chestia asta cu faima e ca și cu puterea, devine dependență. Au văzut că le merge și cum ușor s-au cam stins, au zis că e momentul perfect să profite. Poate fi și o bombă ca să fie iar în centrul atenției, tot de marketing.”, a spus Romeo Vasiloni pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește ipoteza întoarcerii la Ema, Romeo Vasiloni ne-a spus că această variantă nu este exclusă, mai ales că Răzvan Kovacs este conștient de faptul că mama copilului său îl va accepta înapoi oricând, indiferent de situație.

„E posibil și să se întoarcă la Ema, pentru că ea îl va accepta, orice i-ar face, oricând. Din discuțiile mele cu Ema, ea mi-a zis că îl va iubi și respecta mereu și că orice ar fi este bărbatul ei.”, ne-a mai spus Romeo Vasiloni.

