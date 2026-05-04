Ella Vișan a transmis un mesaj subliminal. Ce a deranjat-o pe fosta concurentă de la „Insula iubirii”

Ella Vișan a avut o reacție cu tentă ironică după despărțirea de Răzvan Kovacs. Deși până acum a evitat să comenteze ruptura, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a făcut recent o declarație care i-a luat prin surprindere pe toți.

Răzvan Kovacs și Ella Vișan au decis să meargă pe drumuri separate, după o relație care nu a durat nici măcar o lună de zile, dar care, după spusele lor, a fost una intensă. Cei doi foști concurenți de la „Insula iubirii” au ales să nu dea detalii despre motivele despărțirii. Chiar și așa, au avut grijă să șteargă toate imaginile în care apar împreună.

Mesajul pe care l-a transmis Ella Vișan

Ella Vișan și-a petrecut weekendul la munte, alături de prietena ei, Maria Avram. Blondina a vrut să se relaxeze și s-a reconectat cu natura pentru a mai uita de problemele din paradis.

Fosta parteneră a lui Andrei Lemnaru a oferit totuși o declarație ironică, raportată la despărțirea de Răzvan Kovacs. Ella Vișan a dezvăluit că i s-a recomandat să nu își pună măști pe față și să rămână sinceră. Într-o tentă sarcastică, ea a ales să își aplice o mască cosmetică.

„Mi s-a spus să nu-mi pun nicio mască cu oamenii. Cea de argilă de pune?”, a scris Ella Vișan, pe Instagram.

Ella Vișan pare să fi depășit momentul despărțirii de Răzvan Kovacs. În ultimele zile, s-a aflat în compania unor persoane apropiate, care i-au oferit sprijinul de care avea nevoie, iar acest lucru pare să fi ajutat-o să treacă mai ușor peste situație.

De cealaltă parte, Răzvan Kovacs este încă un bărbat căsătorit în acte, însă nu mai formează un cuplu cu Ema Oprișan. Cei doi au avut termene la notar, pentru a semna actele, însă până în prezent nu s-a întâmplat acest lucru.

DJ-ul a ținut să transmită un mesaj ironic la adresa fetelor cu care vorbește în acest moment. Acesta le-a îndemnat să nu mai trimită Emei Oprișan conversațiile pe care acesta le are cu ele.

„M-a rugat soția mea să le rog pe toate iubitele mele să nu îi mai trimită mesaje dintre noi sau așa mai departe, că nu vă interesează ce vorbim noi. Pe lângă asta, dacă vreți un manual de instrucțiuni, îl am pregătit, trebuie doar să îl cereți, vă pup și vă iubesc pe toate!”, a spus Răzvan Kovacs, pe Instagram.

