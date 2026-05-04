O româncă de 16 ani a murit sub ochii prietenilor. Beatrice filma un video pentru TikTok când s-a întâmplat tragedia

O româncă a murit în timp ce filma un videoclip pentru TikTok, tragedia petrecându-se chiar în prezența prietenilor săi, alături de care ieșise pentru a se distra. Adolescenta, în vârstă de 16 ani, se afla în Germania, într-o zonă retrasă de lângă râul Erft, unde grupul plănuia să realizeze clipuri pentru rețelele sociale.

Tânăra ajunsese acolo împreună cu alți cinci prieteni, într-un loc mai puțin circulat, cunoscut în special de adolescenți. Atmosfera era relaxată, iar planul lor era să profite de timpul liber pentru a crea conținut video. La un moment dat, fata s-a urcat pe umerii unuia dintre băieți, într-un gest aparent nevinovat, însă echilibrul a fost pierdut brusc, iar amândoi au căzut în apă.

Tânăra de 16 ani s-a înecat în timp ce era cu prietenii ei

Pentru adolescentă, momentul s-a transformat rapid într-unul fatal. Ea nu știa să înoate, iar râul, cu apă tulbure și curenți periculoși, nu i-a oferit nicio șansă. Sub privirile îngrozite ale prietenilor, a dispărut în apă. Tinerii au alertat imediat autoritățile, iar intervenția a mobilizat zeci de salvatori, inclusiv scafandri și echipe specializate. După ore întregi de căutări, trupul fetei a fost găsit, însă era prea târziu.

Durerea familiei este greu de descris. A doua zi, rudele au mers la locul tragediei, unde au lăsat flori și au aprins lumânări. Tatăl, copleșit de suferință, a avut un moment de disperare, fiind cu greu liniștit de cei apropiați. Mama a vorbit despre fiica ei ca despre un copil cald și iubitor, pasionat de timpul petrecut cu prietenii.

„Beatrice era o fată prietenoasă, iubitoare. Cel mai mult îi plăcea să meargă în excursii împreună cu prietenii ei. Asta i-a adus acum acest sfârșit.”, a spus mama tinerei.

