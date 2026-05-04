Povestea influenceriței care gătește pentru copiii sărmani a cucerit internetul. Milioane de oameni au fost impresionați până la lacrimi

De: roxana tudorescu 04/05/2026 | 14:21

Într-o lume în care pe TikTok vezi zilnic rețete „perfecte” și oameni care se folosesc de lucruri extreme pentru a obține atenție, Surthany Hejeij vine cu ceva complet diferit. Ea nu gătește doar pentru vizualizări, gătește cu un scop clar: să atragă atenția asupra risipei alimentare și să ajute oameni care chiar au nevoie. 

Cunoscută online ca „Surthycooks”, bruneta a devenit virală datorită unui tip de videoclip specific conținutului ei. De obicei, începe cu imagini în care cineva aruncă mâncare sau o irosește aiurea. Apoi urmează partea care schimbă tot vibe-ul: oameni și copii care nu au ce mânca, iar apoi, apare ea și gătește cantități uriașe de mâncare pe care le împarte celor nevoiași (VEZI VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL).

Milioane de vizualizări pentru ajutorul pe care îl oferă

E genul de conținut care te lovește și te faci să înțelegi realitatea dură. Mesajul e simplu: unii aruncă, alții duc lipsă și fix contrastul ăsta face ca videoclipurile ei să prindă atât de bine. 

Un alt lucru care o face să iasă în evidență e felul în care se prezintă. De multe ori apare super aranjată, machiaj, haine glam, în timp ce gătește în cantități enorme, aproape ca pentru o cantină. Pare intenționat un contrast între lumea „perfectă” de pe internet și realitatea dură pe care o arată. 

Surthany Hejeij a devenit virală cu ajutorul pe care îl oferă

Cum era normal, nu poate mulțumi pe toată lumea. Sunt și voci care spun că face asta mai mult pentru vizualizări decât din bunătate. Dar, sincer, chiar și cei care o critică recunosc un lucru: oamenii aceia chiar primesc mâncare și problema risipei alimentare ajunge la milioane de oameni. 

În ceea ce privește viața ei personală, potrivit profilului de Instagram, Surthany este căsătorită și are 3 copii, dar preferă să își concentreze conținutul pe binele pe care îl face și să evite să își expună viața privată. Zvonurile din mediul online arată că ea ar fi a 4-a soție a unui șeic milionar, dar nu sunt informații confirmate.

În final, fie că o vezi ca pe un influencer obișnuit sau ca pe cineva care chiar încearcă să schimbe ceva, Surthany Hejeij a reușit să facă un lucru rar: să transforme niște videoclipuri cu mâncare într-un mesaj care chiar contează. 

