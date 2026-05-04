Povestea influenceriței care gătește pentru copiii sărmani a cucerit internetul. Milioane de oameni au fost impresionați până la lacrimi

Într-o lume în care pe TikTok vezi zilnic rețete „perfecte” și oameni care se folosesc de lucruri extreme pentru a obține atenție, Surthany Hejeij vine cu ceva complet diferit. Ea nu gătește doar pentru vizualizări, gătește cu un scop clar: să atragă atenția asupra risipei alimentare și să ajute oameni care chiar au nevoie.
Cunoscută online ca „Surthycooks”, bruneta a devenit virală datorită unui tip de videoclip specific conținutului ei. De obicei, începe cu imagini în care cineva aruncă mâncare sau o irosește aiurea. Apoi urmează partea care schimbă tot vibe-ul: oameni și copii care nu au ce mânca, iar apoi, apare ea și gătește cantități uriașe de mâncare pe care le împarte celor nevoiași (VEZI VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL).
E genul de conținut care te lovește și te faci să înțelegi realitatea dură. Mesajul e simplu: unii aruncă, alții duc lipsă și fix contrastul ăsta face ca videoclipurile ei să prindă atât de bine.
Un alt lucru care o face să iasă în evidență e felul în care se prezintă. De multe ori apare super aranjată, machiaj, haine glam, în timp ce gătește în cantități enorme, aproape ca pentru o cantină. Pare intenționat un contrast între lumea „perfectă” de pe internet și realitatea dură pe care o arată.
Cum era normal, nu poate mulțumi pe toată lumea. Sunt și voci care spun că face asta mai mult pentru vizualizări decât din bunătate. Dar, sincer, chiar și cei care o critică recunosc un lucru: oamenii aceia chiar primesc mâncare și problema risipei alimentare ajunge la milioane de oameni.
În ceea ce privește viața ei personală, potrivit profilului de Instagram, Surthany este căsătorită și are 3 copii, dar preferă să își concentreze conținutul pe binele pe care îl face și să evite să își expună viața privată. Zvonurile din mediul online arată că ea ar fi a 4-a soție a unui șeic milionar, dar nu sunt informații confirmate.
În final, fie că o vezi ca pe un influencer obișnuit sau ca pe cineva care chiar încearcă să schimbe ceva, Surthany Hejeij a reușit să facă un lucru rar: să transforme niște videoclipuri cu mâncare într-un mesaj care chiar contează.
