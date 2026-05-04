Mihai Trăistariu, coșmar în minivacanța de 1 Mai. Artistul a povestit ce a pățit pe litoral

De 1 Mai, Mihai Trăistariu a ales, ca mulți români, litoralul pentru câteva zile de relaxare. Însă vacanța s-a transformat rapid într-o experiență obositoare, după ce artistul s-a confruntat cu zgomotul puternic al festivalului organizat în Mamaia Nord, chiar în apropierea zonelor rezidențiale.

Petrecerile au început încă din prima seară și au continuat ore în șir, menite să-i țină în priză pe turiștii veniți pentru distracție. Totuși, pentru cei care locuiesc sau sunt cazați în zonă, situația a devenit dificilă. Mihai Trăistariu a povestit că nu a reușit să se odihnească deloc, fiind deranjat de volumul extrem de ridicat al muzicii, care a durat de seara până dimineața.

Minivacanță de coșmar pentru Mihai Trăistariu

Nemulțumirea lui nu ține de ideea organizării unui festival, pe care o consideră binevenită pentru stațiune, ci de amplasarea acestuia între blocuri. El a comparat situația cu alte evenimente mari, precum Neversea sau Beach, Please!, care sunt organizate în zone mai izolate, tocmai pentru a nu afecta liniștea locuitorilor.

„N-am dormit toată noaptea! Festivalu’ din Mamaia Nord a zguduit toată stațiunea. De la 9 seara pân’ la 8 dimineața ține. Pe 1 și 2 mai. Ideea nu este rea. Mamaia Nord merită un festival de anvergură, dar parcă nu între blocuri. Puteau să-l ducă cumva în capătul stațiunii, pentru că cine vrea bubuială merge oriunde după festival. N-am închis un ochi! N-ai cum să dormi! E ca un cutremur continuu de 8 grade pe scara Richter. Toate blocurile din zonă sar odată cu bașii! Decibelii depășesc orice limită! M-aș mira să nu se fi crăpat pereții în toate locuințele! Acum înțeleg de ce Festivalul Nostalgia, unde am cântat de două ori, se ține în Pădurea Băneasa din București. Departe de civilizație. Iar Neversea-ul s-a ținut pe plajă, departe de locuințe! Ca să nu perturbe, totuși, liniștea din oraș! Sau Beach Please, care se ține în câmp, departe de Costinești. Cred că și Untold se ține tot pe la marginea Clujului. N-am fost acolo, nu știu, doar presupun! Înțeleg perfect distracția că și eu am cântat >, >, > și > în sute de cluburi și discoteci. Dar. trebuie luat în calcul că există și oameni care vor și trebuie să doarmă. Suntem mii de oameni care locuim în Mamaia Nord. Da, aici, la blocurile astea! Pricep și că sunt mulți bani la mijloc și că e păcat să-i rateze primăria! Deși nu se investește nimic în străzi, parcuri în Mamaia Nord! Însă, lucrurile trebuie bine cântărite! Eu cred că la anu’ trebuie mutat acest festival la capătul stațiunii Mamaia Nord, unde nu sunt blocuri de locuințe! Departe, pe câmp. Sau pe plajă, în capăt! Ca să ne odihnim și noi, ăștia care avem alte perspective”, a scris Mihai Trăistariu pe rețelele de socializare.

După două nopți consecutive fără somn, artistul a descris experiența ca fiind extrem de solicitantă, spunând că vibrațiile produse de sunet erau atât de puternice încât păreau să miște clădirile. Chiar și încercările de a reduce zgomotul, precum folosirea dopurilor de urechi, s-au dovedit inutile.

„A doua noapte albă. Una după alta. Aci. La Mamaia Nord. Printre blocurile gri. N-am dormit nici măcar o secundă! Cu toate că mi-am pus și dopuri în urechi! Nu e doar muzica, ci blocul care se zguduie din temelii. Ca la un cutremur cu 10.000 de replici. E ora 5 dimineața! Și mai au 3 ore! Pentru mine e prea mult. O să dorm toată săptămâna să mă refac. Festivalu’ lu’ Mamaia Nord…Mda…Bumți, bumți … 11 ore încontinuu. De la ora 21.00 până la 8 dimineața. Așa scrie pe net că e programul de cutremurat ziduri. Ieri, mi s-a crăpat un perete de la bași! Probabil așa e în toată zona! Vedem luni care ce reclamații a făcut!”, a spus cântărețul a doua noapte.

