Cum reușesc vedetele din România să gestioneze hate-ul din online: „Dacă nu se aplică niște legi cu pedepse, acest fenomen va crește”

Hate-ul din online a devenit un fenomen tot mai greu de ignorat, iar vedetele sunt, de cele mai multe ori, în prima linie. Mesaje dure, jigniri și comentarii fără filtre ajung zilnic în inbox-urile lor, dincolo de imaginea perfectă pe care o afișează în social media. CANCAN.RO a stat de vorbă cu mai multe vedete despre experiențele lor cu hate-ul din online, iar mărturiile sunt, pe alocuri, surprinzătoare.

De la mesaje extrem de dure până la reacții neașteptate, fiecare a găsit, în timp, propria metodă de a face față valului de răutăți. Unii aleg să ignore complet, alții răspund cu calm sau chiar iau măsuri atunci când lucrurile scapă de sub control. Cert este că, dincolo de ecran, hate-ul are un impact real, iar diferența dintre critică și răutate gratuită devine din ce în ce mai greu de deosebit.

„Societatea se degradează”: Dana Săvuică, despre pericolul hate-ului online

Dana Săvuică atrage atenția asupra amplorii fenomenului de hate din online și spune că acesta reflectă, de fapt, o degradare a societății. Vedeta vorbește deschis despre lipsa valorilor și despre impactul pe care comentariile răutăcioase îl pot avea, mai ales asupra generației tinere.

„Hate-ul online arată că societatea se degradează, că lumea este invidioasă sau pur și simplu nu înțelege cum își conduc alții viața. Preferă să stea ascunși în spatele unei rețele de social media și să arunce comentarii malițioase sau chiar jignitoare, amenințătoare. Este o formă de bullying pe internet și, dacă nu se iau măsuri și nu se aplică niște legi cu pedepse și amenzi, acest fenomen va crește exponențial. Eu nu răspund la acest tip de comentarii. Foarte rar se întâmplă, mai ales când văd că sunt femei care comentează despre felul în care arăt, despre vârsta sau stilul meu de viață. Eu sunt foarte conștientă de „puroiul” acesta care stă să explodeze într-o societate care nu se mai bazează pe valori reale, pe educație. Așa că eu merg pe principiul că, atât timp cât eu sunt bine cu mine, cu modul meu de gândire și de acțiune în propria mea viață, nimic nu trebuie să mă abată de la drumul meu. Sunt o femeie matură care știe cine este și se iubește așa cum este. Pericolul cel mare este la generația tânără, care trăiește prin filtrul pus de alții, unde viața este imaginară, filtrată, perfect de falsă.”, a declarat Dana Săvuică pentru CANCAN.RO.

Jorge, despre diferența dintre critică și răutate

Jorge vede hate-ul din online ca pe un fenomen tot mai prezent și face o diferență clară între critica sinceră și răutatea gratuită, vorbind și despre impactul pe care îl are acest tip de comportament asupra oamenilor.

„Hate-ul online este o meserie nouă. Se simte când un om îți vrea binele și îți dă un feedback real, cinstit și altfel te doare sufletul când cineva își varsă frustrările sau neputința în realizările tale, oricât de mari sau mici ar fi. E din ce în ce mai greu să fii om bun în zilele noastre, se pierd valorile și bunul simț și se pare că e nevoie să ne adaptăm noi, pentru că oamenii nu cred că se vor schimba. Cred că se duce cultura românească și ospitalitatea românească în curând. Posibil ca din cauza vremurilor grele și a lipsei de ambiție, oamenii să arunce și mai mult cu noroi în cei care chiar fac ceva și noi va trebui să fim detașați, dar în același timp să îi înțelegem și pe ei și să oferim compasiune și, de ce nu, chiar și ajutor.”, ne-a declarat Jorge.

Strategia radicală: Cătălin Cazacu nu mai citește nimic din online

Cătălin Cazacu spune că a ales, de ani buni, să se detașeze complet de hate-ul din online și să nu mai consume nici articolele, nici comentariile. Cu toate acestea, recunoaște că impactul apare uneori indirect, mai ales prin cei apropiați.

„Eu am reușit să trec de acest moment de mai bine de 10 ani. Nu mă mai uit nici la articole și nici la comentarii. Mi se pare ireal că cineva are un grad atât de mare de plictiseală încât să urmărească viața altcuiva și să-și dea cu atâta vehemență cu părerea. Din păcate, având în vedere rapiditatea cu care se răspândesc astfel de informații, ajung uneori la persoane care îți sunt dragi. În cazul articolelor, le citea mama și a trebuit să mă lupt mult timp cu ea ca să o conving că nu tot ce se scrie este adevărat. La fel și în cazul copilului, care ajunge să vadă diferite comentarii. Dar, personal, cred că pe mine nu mă poate afecta absolut nimic din ce scrie cineva, mai ales oameni pe care nu îi cunosc. Oamenii care contează pentru mine mă cunosc suficient de bine și le știu părerea, iar restul nu contează.”, ne-a spus fostul sportiv.

„M-am obișnuit cu hate-ul”: cum a învățat Cristina Cioran să răspundă cu calm

Cristina Cioran recunoaște că este una dintre vedetele care primesc constant mesaje de hate, însă spune că, în timp, a învățat să le gestioneze și chiar să răspundă, uneori, cu calm. Actrița vorbește deschis despre impactul acestor comentarii și despre cine crede că se află, de fapt, în spatele lor.

„Sunt și eu una dintre cele care sunt abonate la mesajele de hate din online. Faza e că nu mă mai deranjează atât de tare. Am început să mă obișnuiesc, pentru că mă uit la persoanele care scriu așa ceva și îmi dau seama cât suntem de diferiți. Nu mă mai deranjează cum mă afectau înainte aceste mesaje. Pe de altă parte, într-un procent de 40% răspund, pentru că simt că este nevoie de interacțiune. Cred că oamenilor le lipsește, de fapt, conexiunea cu alți oameni și, chiar dacă aruncă hate, eu nu iau decizia de a-i jigni, ba din contră, le răspund frumos. Recunosc că pe unii i-am și blocat. Nu aș putea spune care este cel mai dur mesaj, pentru că nici nu aș putea să repet ceea ce mi s-a spus, nici cu perdea. Dar sunt, într-adevăr, mesaje foarte dure. Dacă nu ești pregătit pentru acest tip de hate, te poate afecta foarte tare. Cred că cei care scriu astfel de mesaje sunt, de fapt, oameni foarte singuri. Nu au fost iubiți sau nu sunt iubiți. Nu îmi pot explica de ce ai petrece timp spunând lucruri atât de urâte unor oameni pe care nu îi cunoști. Sunt oameni singuri și triști, iar singurătatea și tristețea sunt, probabil, motivele pentru care ajung să facă asta.”, ne-a dezvpluit actrița.

„Dau block direct”: regula clară a lui Mihai Trăistariu în fața hate-ului

Mihai Trăistariu spune că a învățat, în timp, să nu mai dea importanță comentariilor negative și preferă să își „curețe” spațiul online, fără să intre în conflicte inutile. Artistul recunoaște că primește constant și mesaje răutăcioase, dar are o strategie clară când vine vorba de hate.

„Ca orice artist consacrat, primesc foarte multe mesaje pe net, și bune, și rele. Am învățat de vreo 10 ani să dau block. Eu nu mă contrez cu nimeni pe net. Foarte rar mă contrazic, și atunci la modul glumeț, elegant, când simt nevoia să dau o replică deșteaptă, dar în general blochez oamenii care sunt răutăcioși. În cazul meu, n-am un comentariu anume care să mă fi marcat, la mine toate sunt ciudate. Dar se leagă, dacă mă vopsesc, de frizura mea. Dar mă enervează când scrie cineva că n-am mai lansat nimic nou. Am lansat 23 de melodii doar în 2025, piese noi. Atunci nu îi blochez, dar le răspund frumos: „Intrați pe YouTube și căutați Mihai Trăistariu – melodie nouă”. Le spun: „maneliștilor”, mai ascultați și muzică de calitate. Eu îi blochez direct. Îi scot din paginile mele , de pe TikTok, Instagram, Facebook, YouTube și de oriunde mai sunt. Oamenii care nu sunt civilizați și care nu se pot abține nu au ce căuta la mine. Nu am nevoie de astfel de oameni în comunitatea mea. Le și spun, de fapt: duceți-vă pe alte pagini care permit așa ceva. Pentru că sunt colegi de-ai mei care nu blochează pe nimeni și nu șterg comentariile, tocmai pentru a se viraliza. Se viralizează mai mult când există discuții și controverse, iar pe ei îi interesează să facă bani din Facebook și din alte platforme, așa că lasă orice comentariu. La mine nu este cazul. Nu vreau să fac bani din asta, așa că prefer pagini curate și oameni cu bun-simț. Eu sunt unul dintre oamenii care nu lasă comentarii altora doar de dragul de a comenta. Nu intru pe paginile altora ca să le spun ceva sau să le răspund, decât dacă am ceva de bine de spus. Cu lucruri pozitive mă mai trezesc comentând, dar negativ nu. Dacă am o părere negativă, o păstrez pentru mine și nu comentez. Cei care comentează simt nevoia să fie băgați în seamă, să iasă în evidență, să atragă atenția, depinde ce urmăresc. Nu știu… dar, clar, sunt frustrați sau supărați pe viață. Și, așa cum se spune tot mai des în cărțile de dezvoltare personală, atunci când ceva te deranjează, ar trebui să cauți în tine, pentru că acolo este, de fapt, problema. Înseamnă că ai tu o problemă pe care o vezi reflectată în ceilalți. Dacă te deranjează ceva la mine, cel mai probabil are legătură cu tine. Cred că sunt oameni cu lucruri nerezolvate. Cam asta e.”

Oana Ioniță spune cum s-au schimbat cârcotașii în timp

Oana Ioniță spune că diferența dintre hate-ul de acum și cel de acum câțiva ani este uriașă și că, în prezent, limitele par să fi dispărut complet. Fosta „Bebelușă” vorbește despre cum a învățat să se detașeze de comentariile negative și să le privească mai degrabă ca pe o reflecție a celor care le scriu.

„Privim hate-ul ăsta din două puncte de vedere. Unul, cel care era înainte de avalanșa asta sau tumultul de postări virtuale. Tot ce înseamnă acum 10 ani, când eram la Cronică și eram pe TV, și atunci hate-ul era parcă mai cu perdea, mai cu bun-simț. Când spunea cineva ceva, parcă dădea cu parul, dar nu se compară nici pe departe cu hate-ul actual, în care cuvintele nu mai sunt măsurate și pur și simplu sunt aruncate la nimereală, ca și când în fața ta, adică vorbesc de cei care fac asta, este un copac, un zid, un ceva și atunci tu îți permiți să faci toate comentariile astea fără niciun fel de bun-simț sau remușcări. Asta vreau să subliniez, faptul că cei care făceau lucrurile astea înainte, care urau sau pur și simplu comentau, erau niște cârcotași, poate de multe ori irelevanți, în care oamenii poate greșeau și își recunoșteau vina sau poate făceau un lucru nepotrivit și erau comentați într-un anumit fel, dar cu bun-simț. Astăzi își permite fiecare să vorbească despre fiecare, dar jignindu-l ca și când omul ăla i-ar fi cel mai mare dușman în viață. Eu mă confrunt cu hate-ul și din online, și cel fizic, poate de mulți ani, dar în egală măsură și cu aprecierile și cu respectul pe care îl primesc. Și atunci las la o parte oamenii cu probleme, pentru că tot timpul spun că nu este despre mine, este despre ei. Și de multe ori încerc să corectez, dacă este o situație în care am greșit, să mi-o corectez. Deși acest hate, când vine, nu vine să te corecteze și să-ți spună cu bun-simț, ci pur și simplu „ești proastă” sau „nu ai ce să cauți aici”. Sunt lucruri spuse fără nicio cunoaștere de cauză. Pe pagina mea de podcast „Viața în pași de dans” primesc foarte multe comentarii. Sunt păreri pertinente, altele pe lângă subiect. Sunt oameni care nici nu urmăresc și dintr-o opinie subiectivă reacționează cu violență. Am discutat despre o religie cu o doamnă care era foarte ofuscată pe subiecte religioase și nu știu ce probleme avea ea personal, spunând că toți sunt niște mincinoși. Eu chiar cred că sunt oameni care au păreri obiective și pot spune lucruri relevante pentru evoluție și, din păcate, nu toți reușesc să se conecteze cu informația. Pentru că, în proporție de 80%, sunt păreri pro, din respect și apreciere. Eu răspund tuturor mesajelor. La cele pozitive răspund cu mulțumesc și considerație. Nu pot să fac pe profesoara. Nu îi demasc, pentru că pentru asta sunt pagini specializate. Și consider că mulți dintre cei care au astfel de frustrări vin dintr-o perioadă sau din niște experiențe personale și reacționează pentru că sunt foarte revoltați. Și atunci, de ce să îi trezesc eu? Unii nu se vor trezi niciodată și, din păcate, devin din ce în ce mai violenți verbal.”, ne-a mărturisit Oana Ioniță

Cum gestionează Larisa Iordache hate-ul

Pentru Larisa Iordache, una dintre cele mai apreciate gimnaste ale României, criticile și mesajele negative au venit la pachet cu succesul, dar și cu vizibilitatea. Cu toate acestea, sportiva a învățat să filtreze zgomotul din jur și să nu lase opiniile celorlalți să-i afecteze echilibrul. Într-un discurs sincer și matur, Larisa vorbește despre cum gestionează hate-ul, de unde crede că vine și ce ar trebui, de fapt, să învățăm din astfel de situații.

„Cred că hate-ul nu există doar online, ci și în viața de zi cu zi. Dar depinde foarte mult de tine câtă atenție alegi să îi oferi. Eu încerc să văd partea bună a lucrurilor. Nu încurajez deloc hate-ul, pentru că nu mi se pare ceva normal, dar cred că oamenii trebuie să înțeleagă că suntem diferiți, avem alegeri diferite și facem lucrurile în moduri diferite. Fiecare vede lucrurile prin filtrul propriu. De aceea, cred că înainte să trimiți un mesaj unui om pe care, de fapt, nu îl cunoști, ar trebui să te gândești de două ori. În online, curajul e mult mai mare, pentru că ești în spatele unui ecran. Dar nu știm niciodată prin ce trece omul respectiv, prin ce lupte sau momente dificile. Am primit și eu astfel de mesaje, uneori chiar foarte multe. Am încercat să iau partea bună din ele sau, de multe ori, să le ignor. Alteori am răspuns, dar scurt și la obiect, spunând că este alegerea mea. Cred că atunci când faci ceva asumat și te simți împăcat cu tine, nu ar trebui să conteze comentariile altora. Cine vrea să fie acolo pentru tine, e binevenit. Cine nu, poate pur și simplu să dea unfollow, nu e nicio problemă. Eu cred foarte mult în puterea atracției. Cu cât te axezi mai mult pe partea pozitivă, cu atât atragi mai mult. Și asta încerc să fac. Dacă am primit un mesaj negativ, am reacționat cu calm și fără ezitare. Asta pentru că fiecare om are dreptul la opinie, desigur, dar nu la o opinie legată de viața mea. Pentru că eu îmi trăiesc viața și îmi fac lucrurile așa cum consider eu, iar fiecare om, cred, își construiește viața cu mâna lui, așa cum simte că e mai bine pentru el. Uneori ignor mesajele, alteori răspund, dar mereu calm și la obiect. Iar câteodată merg mai departe și aleg să nu le văd. Cred că, în momentul în care iei lucrurile mai relaxat și le lași să vină natural, nu le mai dai atât de multă importanță. Și atunci parcă nici oamenii nu mai simt nevoia să insiste. Nu știu dacă există o rețetă clară pentru a evita hate-ul sau o atitudine perfectă. Dar sper ca oamenii care își doresc să fie bine în viața lor să fie, în același timp, mai buni și cu ceilalți. Cred că fiecare ar trebui să se uite mai întâi în propria grădină, înainte să se uite în grădina vecinului. În momentul în care încerci să-ți construiești propria viață și să fie bine pentru tine, nu mai ai timp să judeci sau să trimiți mesaje negative altor oameni”, ne-a declarat fosta gimnastă.

Andra Iulia Stoicescu, când hate-ul ajunge la copii

Andra Iulia Stoicescu spune că cele mai dureroase comentarii nu sunt cele îndreptate către ea, ci cele care o vizează pe fiica sa. Actrița a ales să nu răspundă hate-ului și observă că, de cele mai multe ori, comunitatea este cea care intervine și reacționează.

„Cele mai dure și impactante comentarii sunt cele în care oamenii devin agresivi la adresa lui Soph, care este doar o puștoaică de 16 ani. Aleg să nu răspund și am observat că oamenii din comunitate reacționează și ne „apără” ei. Singurele mesaje negative la care răspund sunt cele în care simt că intenția a fost una constructivă, pentru că avem ce dezvolta, învăța sau lămuri. În rest, sunt de părere că niciun om care se află pe o cale de evoluție conștientă nu mai simte nevoia să le arate celor din jur că sunt buni sau răi. Universurile celor care simt nevoia să îi pună pe ceilalți la pământ sunt destul de închise și greoaie. Nu dezbaterile online sunt cele care îi vor ajuta, așa că aleg să nu mă mai scufund acolo.”

Strategia diferită a lui Andrei Coman

Actorul Andrei Coman spune că nu toate comentariile negative trebuie tratate la fel și că, uneori, hate-ul poate fi transformat chiar într-un dialog. În loc să ignore sau să reacționeze impulsiv, preferă să răspundă selectiv, cu ironie și inteligență, atunci când simte că există loc de conversație.

„Cel mai dur comentariu nu e neapărat cel mai agresiv, ci cel care încearcă să reducă tot ce faci la o glumă ieftină. Am avut unul la un video cu motorul: „Libertate e când nu-ți moare motorul la semafor.” M-a amuzat mai mult decât m-a deranjat. I-am răspuns simplu și cu un pic de ironie, și s-a închis frumos cercul – omul a ajuns apoi în DM-uri, curios și chiar interesat. Nu aleg să ignor mereu, dar nici nu răspund la orice. Dacă simt că e doar răutate gratuită, merg mai departe. Dacă există un strop de inteligență sau umor acolo, prefer să întorc energia într-un mod elegant. Până la urmă, ține și de tine dacă transformi hate-ul în zgomot sau în conținut. Cred că oamenii care trimit mesaje malițioase nu sunt neapărat „hateri” în esență, ci mai degrabă oameni care nu și-au găsit încă un sens mai bun pentru energia lor. E mai ușor să comentezi din umbră decât să construiești ceva în lumină. Dar, uneori, dacă știi cum să răspunzi, chiar și hate-ul poate deveni un început de dialog”, ne-a declarat actorul.

