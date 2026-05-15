Unde s-a filmat, de fapt, serialul „La bloc”? Nea Popa a spus tot

Tudorel Filimon, cunoscut din comedia „La bloc” drept actorul care i-a dat viață personajului Nea Popa, a dezvăluit unde s-a filmat, de fapt, serialul care a ținut sute de telespectatori cu ochii lipiți de televizoare.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Tudorel Filimon a făcut parte din proiectul de succes de la Pro Tv: serialul „La bloc”, alături de Costel, Nelu, Lili Jurcă și Bella. Inspirat din show-urile de improvizație de la începutul anilor 2000, serialul prezenta povestea locatarilor unui bloc de locuințe din București și a avut 13 sezoane.

Unde s-a filmat serialul „La bloc” de la Pro Tv

După o lungă absență de pe micile ecrane, Tudorel Filimon a reapărut în atenția publicului în podcastul lui Cătălin Măruță. Actorul care i-a dat viață unuia dintre cele mai îndrăgite personaje din comedia „La bloc”, Nea Popa, a vorbit despre perioada în care a jucat în serialul de la Pro Tv și a dezvăluit unde se filma, de fapt, acțiunea din apartamentul celebrului serial. El a dezvăluit că filmările exterioare ale blocului aveau loc la blocurile de pe șoseaua Călărași din București, iar scenele din apartament se filmau exclusiv în platourile de filmare de la Buftea.

„Pe exterior se filmau blocurile alea albastre de pe șoseaua Călărași, iar interiorul era filmat în platou la Buftea. Toată acțiunea se petrecea în studiourile de la Buftea. Plus barul, la fel. A fost filmat exteriorul unui bar, iar interiorul era filmat în studio. În același studio filmam și noi și ”Vacanța Mare”.”, a spus Tudorel Filimon în podcastul lui Măruță.

Se poate spune că rolul lui Nea Popa i-a marcat cariera și viața lui Tudorel Filimon. Chiar și acum, după 24 de ani de la difuzarea serialului, actorul este asociat cu personajul pe care l-a interpretat. Ajuns la pensie, actorul nu se arată deloc deranjat de eticheta pe care publicul i-a atribuit-o, ba mai mult, chiar se mândrește că producția de la Pro Tv a avut o asemenea influență asupra telespectatorilor.

„Nu mă mai scoate nimeni din nea Popa! Am ajuns ca cei mai mici să-mi spună bunicul Popa. Nu mă supără nimic din astea, nici nu se pune problema, fiindcă îmi arată ce influență a putut avea primul sitcom românesc”, a mărturisit Tudorel Filimon în urmă cu ceva timp.

